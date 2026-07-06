Jericó hace historia en Antioquia: es declarada Área Libre de Fauna Silvestre en Cautiverio

Jericó, Antioquia

El casco urbano de Jericó alcanzó una histórica distinción ambiental al ser declarado oficialmente como Área Libre de Fauna Silvestre en Cautiverio (ALFSC) por Corantioquia. Este logro, alcanzado junto a la alcaldía local, integra al municipio a una red de 167 áreas protegidas bajo un modelo educativo y de conservación.

El reconocimiento premia el compromiso de la comunidad por erradicar la tenencia de animales silvestres como mascotas. Este hito es el resultado de un intenso proceso de educación y sensibilización ciudadana que inició en diciembre de 2025, diseñado para proteger de forma definitiva el patrimonio natural de la región.

Esta declaratoria forma parte de una estrategia regional que desde marzo de 2026 priorizó a cuatro municipios: Jardín, Santa Rosa de Osos, Andes y Jericó. Estas localidades fueron seleccionadas por criterios técnicos, al estar ubicadas en rutas críticas del tráfico ilegal de especies y mantener un fuerte vínculo con programas de conservación.

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Liliana María Taborda González, directora de Corantioquia, destacó que Jericó envía un mensaje contundente al país al demostrar que la fauna debe vivir en libertad. Explicó que la estrategia busca aportar al desarrollo sostenible y empoderar a los ciudadanos para que se conviertan en los principales guardianes de su biodiversidad.

El impacto en el territorio es evidente: entre 2024 y 2026, las autoridades gestionaron la atención de 82 ejemplares de fauna silvestre, incluyendo especies emblemáticas como el tigrillo y la martucha. Para mantener este estatus, Corantioquia y la Policía Nacional realizarán operativos de control y pedagogía constantes.

El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, resaltó el alto sentido cívico y cultural de sus habitantes, asegurando que ellos serán los protagonistas para mantener al municipio como un referente nacional. La estrategia se fundamenta en tres pilares: educación ecosistémica, control estricto al tráfico ilegal y bienestar animal.