Extinción de dominio a inmueble de René Higuita por vínculo con testaferrato del Cartel de Medellín

Un juez especializado decretó la extinción del derecho de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado de Medellín que figuraba a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y un familiar, al concluir que la propiedad hizo parte de un esquema de testaferrato utilizado para ocultar bienes adquiridos con recursos del extinto Cartel de Medellín.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio. El despacho concluyó que el inmueble tenía origen ilícito y que fue utilizado para ocultar activos provenientes de actividades de narcotráfico.

Según la investigación, la propiedad fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien, de acuerdo con la Fiscalía, actuó como testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín. Posteriormente, el bien pasó por varias transferencias de dominio hasta quedar registrado a nombre del exguardameta de la Selección Colombia y un familiar.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales que permitieron reconstruir la ruta seguida por el inmueble y demostrar las maniobras utilizadas para ocultar su verdadero origen.

Entre las pruebas valoradas por el juzgado figura un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas consignadas en una escritura pública era falsa. Ese elemento, sumado a la documentación recaudada durante la investigación, permitió establecer que las sucesivas compraventas buscaban encubrir la procedencia ilícita del bien.

Con esta decisión, el inmueble pasará a ser administrado por la SAE dentro del proceso de extinción de dominio, un mecanismo que permite recuperar bienes vinculados a actividades ilegales, independientemente de la existencia de una condena penal contra sus propietarios o poseedores.

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