Enviado a prisión por arrollar a su pareja, su primo y a dos testigos tras una discusión

Enviado a la cárcel hombre por presuntamente arrollar a su pareja sentimental y a un primo de ella, tras una discusión, en vías de Antioquia

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Andrés Julián Carmona Muñoz, de 26 años, como presunto responsable del doble homicidio de su compañera sentimental y de un primo de esta, ocurrido en la madrugada del pasado 29 de junio en una vía del suroeste antioqueño.

Según la investigación, tras una discusión con las víctimas, Carmona Muñoz las habría arrollado intencionalmente con una camioneta en la vía que comunica a Santafé de Antioquia con el corregimiento de Bolombolo, en el municipio de Venecia. Las dos personas, de 26 y 29 años respectivamente, murieron en el lugar de los hechos.

La Fiscalía estableció que, luego del doble crimen y con el fin de eliminar testigos, el procesado embistió con el mismo vehículo a una pareja que había presenciado el atropello. Ambos resultaron gravemente heridos.

Por estos hechos, Carmona Muñoz fue imputado por los delitos de feminicidio, homicidio y homicidio en grado de tentativa, todas las conductas agravadas. El señalado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios y evidencias para fortalecer el caso en las próximas audiencias.