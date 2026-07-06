Ocho capturados del grupo delincuencial Caicedo en Medellín: fabricaban tusi con fentanilo

Medellín

Un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura de ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial Caicedo, estructura señalada de dinamizar el tráfico de estupefacientes en el centro de Medellín generando ingresos de hasta 400 millones de pesos mensuales.

Las capturas se produjeron luego de varios meses de investigación adelantada por unidades de Policía Judicial, que recopilaron elementos materiales probatorios sobre el presunto funcionamiento de esta organización en sectores como el viaducto del Metro, Prado Centro, Plaza Botero y Barbacoas, donde coordinaba la distribución y comercialización de sustancias ilícitas.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fue el uso de fentanilo de uso farmacéutico como insumo para la elaboración de tusi, una modalidad que, según las autoridades, incrementa considerablemente el riesgo para la salud pública debido a la alta potencia de este opioide sintético.

“Se ejecutaron siete diligencias de registro y allanamiento y capturamos siete personas mediante orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Además, un octavo presunto integrante de la estructura fue detenido en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes. Se vinculó al proceso a otro integrante de la organización que ya se encontraba privado de la libertad, a quien las autoridades notificaron de la imputación de cargos”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles de las capturas

Entre los capturados se encuentra alias “Brandon”, identificado por la Policía como el presunto coordinador de la estructura en la zona. De acuerdo con las autoridades, tendría una trayectoria criminal cercana a los tres años y era el encargado de dirigir las actividades relacionadas con el tráfico local de drogas.

Junto a él fueron capturadas alias “Camila” y “La Chama”, quienes, según las labores de Policía Judicial, eran personas de confianza del presunto cabecilla y tenían la responsabilidad de coordinar en terreno la distribución y venta de marihuana y cocaína en distintos puntos del centro de la ciudad.

Durante los allanamientos fueron incautadas 14 ampolletas de fentanilo, 336 gramos de marihuana, 228 gramos de bazuco, 38 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 tabletas de clonazepam y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía como parte del material probatorio del proceso.

Los ocho capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, mientras avanza el proceso judicial en su contra.