Medellín impulsa a Colombia como el segundo país que más recicla en América Latina

Medellín

Medellín registra un avance histórico en materia de sostenibilidad ambiental durante los primeros cinco meses de 2026. La capital antioqueña logró recuperar 34.984 toneladas de materiales reciclables, lo que representa un incremento de 1.468 toneladas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este volumen de residuos fue reincorporado a los ciclos productivos como materia prima, evitando que colapsaran los vasos del relleno sanitario y reduciendo el impacto de la extracción de nuevos recursos naturales.

Con estas cifras, Medellín se consolida en los primeros lugares a nivel nacional en aprovechamiento de residuos. El logro se alinea con el panorama de Colombia, país que ostenta la segunda tasa de reciclaje y reutilización más alta de América Latina con un 17%, superando a potencias regionales como México (14%), Chile (10%) y Brasil (8%), y ubicándose solo por detrás de Argentina, según el informe internacional de la firma Frost & Sullivan.

Dentro del ecosistema del reciclaje local, tres organizaciones de recicladores de oficio lideraron el volumen de materiales recuperados entre enero y mayo de este año. La Corporación Nacional Ecoresiduos encabezó la lista con 3.070 toneladas, seguida por la Asociación Soy Reciclo con 2.983 toneladas y la Asociación Recircular con 2.890 toneladas. Juntas, estas tres agremiaciones gestionaron el 25.6% de todo el material aprovechado en la ciudad.

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Manuela García Gil, subsecretaria de Servicios Públicos del Distrito, destacó que el éxito radica en entregar los materiales debidamente separados, limpios y secos desde el origen. La funcionaria enfatizó que esta práctica no solo optimiza la cadena productiva, sino que dignifica y mejora la calidad de vida de más de 3.000 recicladores de oficio que recorren diariamente las comunas y corregimientos de Medellín.

El incremento en las toneladas recuperadas responde de manera directa a estrategias oficiales como “Tú separas, yo reciclo”, que en lo que va del año ha logrado sensibilizar a 7.788 hogares en zonas como Robledo, Doce de Octubre, Guayabal, San Cristóbal y San Antonio de Prado. Asimismo, la inversión de $4.103 millones de pesos provenientes del Incentivo al Aprovechamiento (IAT) ha permitido a las organizaciones modernizar su infraestructura y adquirir nuevos equipos operativos.

De cara al futuro cercano, los resultados actuales trazan una ruta positiva para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo ‘Medellín Te Quiere’ 2024–2027. Para el cierre de la vigencia 2026, la administración distrital tiene fijado el objetivo de recuperar 55.146 toneladas de residuos en el área urbana, un reto que avanza a paso firme gracias a la articulación entre los ciudadanos, el sector comercial y las organizaciones de reciclaje.