Alias ‘Rottweiler’ y ocho integrantes de ‘Caicedo’, judicializados por loteo ilegal en Medellín

Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Caicedo’, entre ellos su cabecilla, Juan Camilo Atehortúa Espinosa, alias ‘Rottweiler’, señalados de participar en actividades criminales como urbanización ilegal, homicidios, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes en la comuna 9 de Medellín.

De acuerdo con la investigación, la organización habría promovido la ocupación irregular de un área protegida en el cerro La Asomadera mediante la parcelación de terrenos, la construcción de viviendas sin licencias ni permisos ambientales y la conexión clandestina a las redes de servicios públicos.

Las autoridades indicaron que estas acciones les habrían permitido consolidar el control territorial y fortalecer las rentas ilegales en la zona.

La Fiscalía también estableció que los integrantes de la estructura delincuencial presuntamente intimidaban a los habitantes del sector, imponían supuestas multas y sanciones a quienes alertaban a las autoridades o incumplían las restricciones de movilidad y de funcionamiento comercial que el grupo ilegal establecía.

Además, los elementos probatorios recopilados señalan que la organización habría obligado a una familia a abandonar su vivienda en diciembre de 2024 y estaría involucrada en el asesinato de una mujer ocurrido en febrero de 2025, a quien señalaban de colaborar con la fuerza pública.

Jucialización e investigaciones

En un trabajo conjunto entre fiscales de las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y de Medio Ambiente, los nueve procesados fueron imputados, según su presunta participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión, cohecho por dar u ofrecer, urbanización ilegal, defraudación de fluidos, invasión de áreas de especial importancia ecológica, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para determinar el alcance de las actividades ilícitas de esta estructura y su impacto sobre las comunidades asentadas en el sector de La Asomadera, una zona de especial importancia ambiental para Medellín.