Metrocables de Medellín suspenderán servicio por mantenimiento: estas son las fechas
Las primeras intervenciones serán en las líneas J, H y M entre el 16 y el 30 de julio. Los trabajos continuarán hasta octubre.
Medellín, Antioquia
El Metro de Medellín realizará entre julio y octubre el mantenimiento mayor anual de las seis líneas de Metrocable, trabajos que obligarán a suspender temporalmente el servicio comercial de manera escalonada.
Las primeras intervenciones se realizarán en las líneas J, H y M, para las cuales ya fueron definidas las fechas de suspensión. Posteriormente, los trabajos continuarán en las líneas K, P y L, cuyo cronograma será informado con anticipación.
Estas son las primeras suspensiones
La línea J, entre San Javier y La Aurora, estará fuera de servicio desde el jueves 16 hasta el miércoles 22 de julio. La operación comercial será retomada el jueves 23 de julio.
En las líneas H y M los trabajos comenzarán simultáneamente. La línea H, entre Oriente y Villa Sierra, suspenderá su servicio desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de julio y volverá a operar el lunes 27 de julio.
Por su parte, la línea M, entre Miraflores y Trece de Noviembre, no prestará servicio entre el jueves 23 y el jueves 30 de julio. Su operación será restablecida el viernes 31 de julio.
Cambiarán componentes principales de los Metrocables
Durante las intervenciones se realizarán cambios y mantenimientos de componentes principales, entre ellos el cable portador tractor, reductores, frenos y poleas motrices. También serán intervenidos rodamientos, rieles, mangueras y otros elementos técnicos.
Los trabajos incluyen la revisión de los sistemas de evacuación de emergencia, frenado, aceleración y desaceleración, además de inspecciones generales de la infraestructura.
Cada línea será sometida a un proceso de certificación externa bajo normas internacionales de seguridad antes de completar el mantenimiento programado. El Metro informó que anunciará posteriormente las fechas de intervención de las líneas K, P y L, así como las alternativas de transporte durante las suspensiones.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...