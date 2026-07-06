Metrocables de Medellín suspenderán servicio por mantenimiento: estas son las fechas

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín realizará entre julio y octubre el mantenimiento mayor anual de las seis líneas de Metrocable, trabajos que obligarán a suspender temporalmente el servicio comercial de manera escalonada.

Las primeras intervenciones se realizarán en las líneas J, H y M, para las cuales ya fueron definidas las fechas de suspensión. Posteriormente, los trabajos continuarán en las líneas K, P y L, cuyo cronograma será informado con anticipación.

Estas son las primeras suspensiones

La línea J, entre San Javier y La Aurora, estará fuera de servicio desde el jueves 16 hasta el miércoles 22 de julio. La operación comercial será retomada el jueves 23 de julio.

En las líneas H y M los trabajos comenzarán simultáneamente. La línea H, entre Oriente y Villa Sierra, suspenderá su servicio desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de julio y volverá a operar el lunes 27 de julio.

Por su parte, la línea M, entre Miraflores y Trece de Noviembre, no prestará servicio entre el jueves 23 y el jueves 30 de julio. Su operación será restablecida el viernes 31 de julio.

Cambiarán componentes principales de los Metrocables

Durante las intervenciones se realizarán cambios y mantenimientos de componentes principales, entre ellos el cable portador tractor, reductores, frenos y poleas motrices. También serán intervenidos rodamientos, rieles, mangueras y otros elementos técnicos.

Los trabajos incluyen la revisión de los sistemas de evacuación de emergencia, frenado, aceleración y desaceleración, además de inspecciones generales de la infraestructura.

Cada línea será sometida a un proceso de certificación externa bajo normas internacionales de seguridad antes de completar el mantenimiento programado. El Metro informó que anunciará posteriormente las fechas de intervención de las líneas K, P y L, así como las alternativas de transporte durante las suspensiones.