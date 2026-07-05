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05 jul 2026 Actualizado 22:31

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Medellín

Más de 100 kilos de marihuana fueron incautados en un vehículo en Bello

Los 234 paquetes de marihuana pretendían ser distribuidos en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

100 kilos de marihuana incautada en Bello. Foto: Policía Meval.

100 kilos de marihuana incautada en Bello. Foto: Policía Meval.

100 kilos de marihuana incautada en Bello. Foto: Policía Meval.
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Bello, Antioquia

Un cargamento de 117 kilogramos de marihuana fue incautado por la Policía durante un operativo realizado en el barrio París, en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se inició tras una denuncia ciudadana que alertó sobre movimientos sospechosos relacionados con el cargue de varios paquetes en un vehículo. Con esa información, uniformados llegaron al lugar e inspeccionaron el automotor.

Durante la revisión la policía halló 234 paquetes de marihuana que pretendía ser distribuida en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Más información

“Gracias a una información suministrada por la ciudadanía, se conoció que 2 individuos estarían cargando varios paquetes sospechosos en un vehículo. De inmediato, los uniformados llegaron al lugar y verificaron el automotor, donde fueron hallados 3 postales que contenían 234 paquetes de marihuana, equivalentes a 117 kilogramos de este estupefaciente”, detalló el teniente coronel José Fernando Mazo Rivera, comandante del Distrito 6 de Policía.

Otros detalles

En el operativo también fue incautado un teléfono celular, que será sometido a análisis por parte de los investigadores para establecer la procedencia de la droga, identificar a los responsables de su transporte y determinar posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La marihuana y los demás elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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