Capturan en Medellín a dos investigados por cinco atracos de joyas avaluadas en más de $60 millones

Medellín

Dos hombres señalados de integrar una estructura dedicada al hurto de joyas de alto valor fueron capturados en Medellín durante un operativo adelantado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal.

Las capturas se hicieron efectivas mediante órdenes judiciales durante un procedimiento de registro y allanamiento realizado en la comuna 3, Manrique, como resultado de una investigación que se extendió por tres meses.

La investigación indica que los dos hombres se movilizaban en motocicleta con armas de fuego y realizaban labores de seguimiento para identificar a personas que portaban cadenas, relojes y otras joyas de oro de alto valor.

“El perfil criminal era que colocaban en el estado en defensa a las víctimas mediante la utilización de armas de fuego. Una vez que los tenían allí, los despojaban de elementos como cadenas, relojes, equipos de telefonía móviles”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello.

Las autoridades aseguraron que, en varios de los casos, los presuntos delincuentes dispararon contra las víctimas para facilitar el hurto y garantizar su huida.

Detalles de la investigación

Entre los hechos atribuidos a los capturados se encuentra el robo de una cadena de oro, avaluada en $10 millones, a un ciudadano que llegaba a su vivienda en el barrio Buenos Aires en diciembre de 2025.

Otro de los casos ocurrió en marzo de 2026, cuando un hombre fue herido con arma de fuego al salir de un gimnasio en el barrio Aranjuez. Los agresores le habrían robado pertenencias valoradas en aproximadamente $10 millones.

La investigación también los vincula con un hurto colectivo cometido en un establecimiento comercial de ropa, donde, mediante intimidación con arma de fuego, fueron despojados varios clientes de joyas y un reloj de alta gama, cuyo valor ascendía a cerca de $15 millones.

Además, las autoridades les atribuyen dos robos ocurridos en abril de este año en el sector de Calasanz. En uno de ellos, un ciudadano fue herido con arma de fuego frente a su vivienda para robarle una cadena de oro valorada en $12 millones. Minutos después, otro hombre fue abordado mientras guardaba objetos en el baúl de su motocicleta y le fue hurtada otra cadena de oro, avaluada en $15 millones.

Los capturados, conocidos con los alias de “Sebas” y “Esneider”, de 18 y 23 años, respectivamente, presuntamente harían parte del grupo delincuencial organizado La Terraza. De acuerdo con la Policía, ambos registran en conjunto ocho anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y falsedad en documento.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.