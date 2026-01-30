El Metro de Medellín tendrá trenes nuevos: ya inició el ensamble de los 13 ejemplares

Medellín, Antioquia

El proyecto de ensamblaje de los 13 trenes que operaran las líneas A y B en 2027, ya dio inicio con la producción del tren prototipo en la planta de CAF en Huehuetoca, México. Esto con el fin de reforzar la capacidad del sistema y mejorar la experiencia de los usuarios del Metro de Medellín.

Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro de Medellín, detalló el proceso de producción: “Este ensamble se hace precisamente allí en la fábrica original para luego poder desarrollar los siguientes 12 trenes acá en Medellín, efectivamente en nuestros talleres ubicados en el norte del Valle de Aburrá”.

El inicio de la línea de producción local se dará durante el primer semestre con los restantes 12 trenes, después de las adecuaciones internas en los talleres de Bello, permitiendo el montaje del almacén temporal, un espacio de 1.500 m² para guardar todos los elementos constitutivos de los nuevos trenes, entre ellos motores, frenos, suspensiones y transmisiones.

Mejoras en el servicio

La adición de los 39 vagones son clave para aumentar la capacidad un 20 %, mejorando la frecuencia en horas de mayor demanda: disminuyendo los tiempos de espera de 3:00 minutos a 2:20 minutos en promedio, permitiendo atender de forma más eficiente los flujos crecientes de usuarios.

Adicionalmente, la ampliación de capacidad y comodidad, permitirá un mayor número de despachos desde la estación Poblado o Acevedo, en las horas pico de la tarde de trenes vacíos para poder tener mayor capacidad.