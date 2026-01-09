Metro de Medellín obtuvo certificación de carbono neutralidad otorgada por Icontec

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín recibió del Icontec la certificación de carbono neutralidad, tras demostrar la compensación total de sus emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, como resultado de políticas y estrategias ambientales implementadas por la empresa.

La certificación reconoce que el sistema de transporte compensa las emisiones que genera y mantiene un programa activo de gestión y reducción de GEI, alineado con estándares internacionales y con sus objetivos corporativos.

Gestión de emisiones y energía limpia

El Icontec destacó la definición de una política de compensación y el desarrollo de un programa integral de gestión de emisiones, causantes del cambio climático. La evaluación tuvo en cuenta que la operación del Metro se realiza principalmente con energía eléctrica limpia, gracias a un contrato de suministro de energía verde a 15 años con EPM.

Dicho contrato certifica el uso exclusivo de fuentes eólicas, hidráulicas o fotovoltaicas, sin emisiones, para la operación de trenes, tranvías, telecabinas y buses del sistema.

Huella de carbono y compromisos de reducción

Algunas actividades específicas, como la operación de buses a GNV y el mantenimiento nocturno de vía y catenaria con vehículos que operan con diésel, generan emisiones. En 2024, la huella de carbono del Metro fue de 6.243 toneladas de CO₂ equivalente.

Con la certificación, la empresa asume el compromiso no solo de compensar, sino de continuar reduciendo su huella de carbono en los próximos años, como parte de su estrategia ambiental.

Impacto ambiental de la operación

El Icontec certificó además que la operación comercial del Metro contribuye a evitar anualmente más de 650.000 toneladas de CO₂, al sustituir modos de transporte más contaminantes por tecnologías limpias. Esta reducción fue reconocida como una externalidad ambiental positiva para la ciudad y la región.

La certificación se enmarca en los 30 años de operación comercial del sistema y ratifica el enfoque ambiental del Metro, alineado con su Cultura Metro y con objetivos estratégicos orientados al cuidado del planeta y a la resiliencia climática.