Rescataron más de 30 animales silvestres que estaban en cautiverio en Medellín

Rescate de animales que estaban en cautiverio en Medellín. Cortesía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín

Las autoridades de la zona metropolitana del Valle de Aburrá lograron rescatar más de 30 animales silvestres, la mayoría de ellos aves, que permanecían en cautiverio en una vivienda de Medellín.

En el lugar, las autoridades también hallaron una tortuga, la cual fue recuperada para su valoración y atención.

Esta intervención estuvo a cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Ejército Nacional, el Grupo de la Policía Ambiental y de Recursos Naturales, además del Grupo GELMA o de Lucha contra el Maltrato Animal.

¿Qué especies hallaron las autoridades?

Las cerca de 30 aves incautadas pertenecen a especies como el turpial, el cardenal guajiro, el sinsonte, la tangara real, el loro frentiamarillo y el azulejo común, todas muy atractivas por sus cantos y colores vivos en sus plumajes.

Cifras recientes

Según la entidad ambiental, en lo que va corrido de este año se han logrado rescatar 654 aves en operativos o por entregas voluntarias, mientras que desde el año son más de 2.500 aves que han sido recuperadas en el Valle de Aburrá.

Las cifras elevadas evidencian que el tráfico de fauna silvestre continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad de la región y la gravedad es que la extracción del entorno natural de estas especies impide que ejerzan sus funciones biológicas y ecológicas, causándoles daños irreversibles.

Especies vulnerables

Álvaro Zapata, líder de vigilancia ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que “algunas de estas especies incautadas se encuentran catalogadas como vulnerables, quiere decir que presentan un riesgo alto de desaparición de la naturaleza, por presiones como pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal”.

¿Qué pasa con estas especies incautadas?

Luego de ser incautados estos animales, se hizo una valoración inicial en la que el equipo médico evidenció sobrecrecimiento de pico y uñas, zonas con ausencia o pérdida de plumaje y otras enfermedades asociadas de manera directa a deficiencias nutricionales.

Los animales fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, CAVR, donde recibirán atención especializada para determinar sus posibilidades de recuperación y eventual regreso a su entorno natural.

Las especies estaban bajo condiciones insalubres de alojamiento y estrés crónico propio del cautiverio.

La tortuga morrocoy hallada en este lugar tenía deformación en el caparazón y signos relacionados con enfermedad metabólica ósea.

Importancia de las aves en los ecosistemas

Las aves son claves para el mantenimiento de los ecosistemas porque ayudan a polinizar flores, dispersan semillas, controlan plagas de insectos; en bosques secos, húmedos y áreas abiertas también regulan las semillas, controlan insectos, limpian restos orgánicos y también avisan sobre la salud del ambiente.

Sanciones por tenencia de estas especies

En la legislación de nuestro país, la tenencia, extracción, movilización y comercialización de flora y fauna silvestre conlleva penas que oscilan entre los cinco y once años de prisión, además de multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las autoridades pidieron a la comunidad que denuncien este tipo de tenencia ilegal de fauna o maltrato animal.