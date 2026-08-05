Hoy se celebran los 35 años del Ballet Folklórico de Antioquia

Medellín

El Ballet Folklórico de Antioquia celebrará sus 35 años con una gran puesta en escena en el Teatro Metropolitano de Medellín en las noches de hoy miércoles, 5 de agosto, y mañana jueves, 6 de agosto.

La historia de Medellín Se Baila contará con la participación de cinco grandes compañías que se unen por primera vez en un escenario para celebrar este aniversario.

¿Qué compañías hacen parte de la celebración?

Esas compañías son el Balcón de los Artistas, A Puro Tango, Ballet Metropolitano de Medellín, Crew Peligrosos y Los Cumbia Stars.

En este espectáculo se mostrará la unión del ballet, el tango, el folclor, la danza urbana y la música en vivo.

Zuleima Asprilla, gerente del Ballet Folklórico de Antioquia, dijo que esta será una puesta en escena de más de 70 artistas, debido a que “no queremos celebrarlo solos, sino acompañados de grandes compañías de la ciudad. Vive Medellín es una apuesta mágica para honrar la historia de nuestra ciudad. Agradecemos a nuestros aliados en esta apuesta: Comfama, Sura y la Alcaldía de Medellín”.

¿Qué es Vive Medellín?

Es una creación del ballet que muestra su historia, transformación, identidad y la manera como la ciudad también ha cambiado.

Este espectáculo integra géneros como el ballet, el tango, el porro, la salsa, el pasillo, la danza urbana y otras expresiones que dialogan en un mismo escenario, acompañadas por la música en vivo de Los Cumbia Stars y otros músicos invitados.

El nacimiento del ballet

El Ballet Folklórico de Antioquia nació el 28 de agosto de 1991 con su creador Albeiro Roldán Penagos y un grupo de bailarines; desde entonces, ha trabajado por el rescate, la conservación y la proyección de la identidad cultural colombiana a través de la danza y la música como expresiones artísticas.

Durante los 35 años de trayectoria, han sido más de 15 espectáculos en gran formato llevados a escena, más de 30 países visitados y más de 60 giras internacionales.

Forman nuevos artistas

Esta agrupación, que es embajadora cultural de nuestro país, tiene un Centro de Formación en Danza que se creó en 1992 con el propósito de generar amor por las tradiciones y por mantener viva la riqueza cultural de Colombia, a través del aprendizaje de las danzas de las diferentes regiones del país y otras técnicas universales.

Los estudiantes de este lugar tienen aprendizaje en temas motrices, cognitivos y socioafectivos para su preparación artística y para abordar diferentes aspectos de la vida.

Esta entidad tiene licencia de funcionamiento para educación formal en programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Técnicos en Danza, en tres líneas específicas: Técnico Laboral como Instructor en Danza Folclórica Colombiana, Técnico Laboral como Instructor en Danza Clásica y Técnico Laboral como Instructor en Danza Contemporánea.