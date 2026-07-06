Horóscopo del profesor Salomón HOY 6 de julio de 2026: Escorpio y piscis ¡no se abrumen!

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este julio 6 de inicio de semana, en donde signos como Virgo, Escorpio y Piscis destacan por el llamado a mantener la compostura para cerrar con broche de oro sus pendientes, mientras que casos como Aries y Cáncer brillan por la necesidad de cambios durante esta semana.

El 6 destaca por ser el número de la disciplina. Los que nacen bajo este número son considerados personas que les gusta el rigor, perfeccionistas y que les gusta mucho el orden. Debido a su temperamento fuerte, esto les puede llevar a ser pendencieros, pero tienen un don para lograr sus metas en la vida. Su número de la suerte es el 9077.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda cambiar los tendidos de la cama para renovar sus energías en luna nueva.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color es el verde .

. El número, 7098.

La fruta para comer: uvas.

Hoy es el cierre de luna llena. Debido a esto, es mejor ser precavido con cualquier decisión o celebración adelantada, pues ahora es momento de cerrar un ciclo con tranquilidad para empezar otro con toda la energía posible.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Ha llegado la hora de un cambio, especialmente por la llegada de la luna nueva. Haga un borrón y cuenta nueva y transforme muchas cosas de su vida. Bote ropa que no sirve, zapatos que ya no tenga, deje personas que no sirvan en tu camino, entre otras cosas. Tenga en cuenta que los arcanos auguran que pronto va a estar organizando un nuevo proyecto y este irá por buen camino, pero debe liberarse de cargas para poner toda su concentración en esto.

Número: 5968

Tauro

Se vienen grandes bendiciones, pues en esta semana se solucionan algunas cosas que estaban perturbando a esta casa zodiacal, mientras que otras se activan y lo más importante, tendrá mayor calma, tranquilidad y ánimo para tomar las decisiones que se aproximan para muchos taurinos. Finalmente, los arcanos recomiendan a algunos integrantes de este signo que no se aten a nada, pues ahora mismo es un momento para sentir la libertad y reconectar con los sentidos.

Número: 7328

Géminis

¡OJO! Esta será una semana especial. Los arcanos señalan que durante estos días se presentarán múltiples retos que, en caso de cumplirlos, le permitirán que muchos apartados de su vida hallen solución, más allá del trabajo. Eso sí, haga todo con un perfil bajo, pues hay malas energías alrededor y puede despertar chismes si deja esto a conocimiento de otros.

Número: 0726

Cáncer

Todo lo referente al trabajo, ya sea para mejorar sus relaciones, para corregir errores o para aceptar, innovar algo nuevo, se estará activando, así que agudice sus sentidos porque los detalles serán muy importantes durante esta semana. Por otro lado, para las personas de este signo que están comprando una casa, un carro, una finca raíz, sepan que tienen una bendición para que las cosas se concreten.

Número: 2798

Leo

Ojo, Leo, las lecturas encuentran una perturbación en su apartado sentimental. Si hay algo que le está hiriendo, si tuvo malentendidos, trate de mediar para evitar mayores discordias. No tenga resentimientos, ni heridas, ni tristezas en este momento, pues sepa que pronto habrá propuestas nuevas para negocios, viajes o inversiones, por lo que es mejor tener la visión clara para seguir este camino.

Número: 6203

Virgo

No se dé por vencido(a), luche por lo que quiere. Si tiene un plan, proyecto, ilusión, no deje que el estancamiento le carcoma la mente. Sepa que los arcanos hablan de mucho trabajo que va a llegar en los próximos días, pero no se angustie porque esto le permitirá avanzar en eso que desea que se concrete. Mantenga de momento la cabeza gacha y ya verá cómo las cosas se irán alumbrando.

Número: 0344

Libra

Hay una buena noticia y es que este signo logrará imponer su estilo de hacer las cosas. Si bien hubo unos momentos donde las cosas como que estaban más a un lado que al otro, ahora viene un momento de equilibrio. Entonces, esa parte económica, sentimental y de trabajo se va a adaptar a su favor para mantener la templanza.

Número: 6550

Escorpio

Si en estos momentos se pone las pilas y mantiene un buen ánimo, pronto va a concretar ese proyecto o pendiente que tanto le ha agobiado, pero hay que ir al encuentro, ponerle toda la fe, toda la buena energía. Bien sabe que por su signo es normal que se muevan vibras negativas, por la envidia a su alrededor, pero no se deje abrumar de un mal comentario o una burla, pues todas estas cosas son nimias en comparación a lo que usted está desarrollando.

Número: 4141

Sagitario

Hay tres cosas maravillosas que se van a activar para esta casa zodiacal: Salud, dinero y amor. Tenga fe en esta lectura y trabaje para que estas cosas se activen a su favor, pues el arcano de la emperatriz habla de una cosecha que ya está lista para recoger, así que se vienen frutos tanto económicos como emocionales de este buen trabajo.

Número: 1777

Capricornio

¡Buenas noticias! es el momento de tomar un curso, avanzar con su carrera o asistir a un seminario, pues los arcanos ven grandes movimientos para que los capricornianos mejoren su situación por medio del conocimiento. Eso sí, aún hay muchas cosas que debe seguir arreglando si quiere que las cosas se den tal y como quiere, pero sepa que es por medio de la sabiduría y curiosidad que se van a ir dando.

Número: 1429

Acuario

¡Wow! Los arcanos traen muy buenos augurios para este signo. Se viene una semana de realización y donde va a recibir noticias positivas de algo que tenía pendiente. Relacionado o no, algunos integrantes de esta casa van a estar viajando, por lo que es el momento perfecto para meditar nuevas ideas que se augura pueden traer grandes provechos económicos.

Número: 5913

Piscis

Aunque está saliendo bien uno de sus proyectos, negocios o situaciones, hay algo de presión para mantener un ritmo alto. No se deje llevar por esto, sino más bien tómelo con calma y no se deje presionar de nada ni de nadie. Sea como su elemento (agua) y fluya sin perturbarse de los acontecimientos que sucedan, que no le gustan o que no le hagan sentir bien.

Número: 0123

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