Las mejores fechas para cortes de pelo y depliaciones según el calendario lunar de Julio de 2026

Terminando junio (y por tanto el primer semestre del año) con la llegada de la Luna de Fresa, comienza una nueva etapa ideal para dar comienzo a proyectos que den una definición del año con los mejores planes y energías disponibles.

En este sentido, se suele consultar el calendario lunar para confirmar las mejores fechas para el cuidado del pelo, cortes y cambios de look. Según las creencias populares, cada fase de la luna ofrece un beneficio distinto para el cuidado capilar. A partir de esta lógica, el pelo crece más fuerte, los productos de cuidado capilar son más eficaces o se evitan cortes es mucho más efectivo si se tiene en cuenta el calendario lunar.

Estas son las fases lunares de junio de 2026 y mejores momentos para cortarse el pelo

Corte / crecimiento lento del pelo (Cuarto Menguante): Transcurre entre el 8, 9 y 10 de julio. Es la fecha ideal para quienes desean que su corte dure el mayor tiempo posible.

Transcurre entre el 8, 9 y 10 de julio. Es la fecha ideal para quienes desean que su corte dure el mayor tiempo posible. Tratamiento capilar (Luna Nueva): Ocurre el 13, 14 y 15 de julio. En esta época no se recomienda hacerse cortes, pues se especula que durante este ciclo lunar el cabello es más débil. Por lo tanto, se recomienda es el uso de productos capilares para proteger el cuero cabelludo y esperar a un mejor momento.

Ocurre el 13, 14 y 15 de julio. En esta época no se recomienda hacerse cortes, pues se especula que durante este ciclo lunar el cabello es más débil. Por lo tanto, se recomienda es el uso de productos capilares para proteger el cuero cabelludo y esperar a un mejor momento. Crecimiento rápido del pelo (Cuarto Creciente): Se da entre el 21, 22 y 23 de junio. Es una fecha ideal para quienes deseen que su cabello crezca fuerte y rápido por la energía de la luna que va en aumento.

Se da entre el 21, 22 y 23 de junio. Es una fecha ideal para quienes deseen que su cabello crezca fuerte y rápido por la energía de la luna que va en aumento. Aumento de textura / Regeneración (Luna Llena): Se da alrededor del 29 y 30 de junio. Según la creencia popular, la gran energía que trae este astro favorece a la regeneración del pelo. Si este se encuentra dañado o quiere aumentar su textura, aproveche esta fase lunar para un corte de cabello restaurador o un tratamiento reparativo.

Estas son las fechas recomendadas para depilarse en junio de 2026 según el calendario lunar

Las fases lunares clave para la depilación son el cuarto menguante y la luna nueva, las cuales trascurren durante los primeros quince días del mes, ya que se cree que durante estas fases se ralentiza en crecimiento del vello, así que se aprovechará al máximo este recorte. Concretamente, entre el 8 y 15 de junio se recomienda depilarse.

Cabe aclarar que estas recomendaciones tienen un respaldo meramente cultural y astrológico. La persistencia de la práctica se explica más por una especulación sobre la influencia de la luna en actos humanos.

Estudios científicos afirman que el crecimiento y la salud del cabello dependen principalmente de factores biológicos y genéticos, pero también están influenciados por factores hormonales, nutricionales, ambientales y hábitos de cuidado más que de fenómenos planetarios.

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