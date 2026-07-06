El actor George Clooney será galardonado con el León de Oro de Venecia a la Trayectoria Profesional

El actor y cineasta estadounidense George Clooney recibirá el León de Oro a la Trayectoria Profesional en la edición 83 del Festival de Cine de Venecia, en reconocimiento a una carrera que abarca la actuación, la dirección y la producción en cine y televisión.

“He vivido momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y recibir el León de Oro es un gran honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero lo acepto con gusto”, declaró Clooney.

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Al anunciar el galardón, el director artístico de Venecia, Alberto Barbera, describió a Clooney como “un artista completo y carismático” cuya trayectoria ha combinado el éxito comercial con un compromiso constante con la realización de películas ambiciosas y las causas humanitarias.

Clooney ha estrenado varias películas en el festival, como ‘Buenas noches y buena suerte’, ‘Gravedad’, ‘The Ides of March’ y, más recientemente, ‘Jay Kelly’.

La carrera de Clooney le ha valido dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro, cuatro premios del Sindicato de Actores, un BAFTA, un Emmy y el premio a la trayectoria del American Film Institute.

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Además, ostenta el récord de haber recibido más nominaciones a los Óscar que cualquier otra persona en las categorías más importantes.

El Festival de Cine de Venecia de 2026 se celebrará del 2 al 12 de septiembre y dará a conocer su programación completa el 23 de julio.