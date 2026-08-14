Ryan Castro pospone su concierto en Cali tras el terremoto: “No es momento de celebración”

Ryan Castro, además de solidarizarse con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y causó estragos en varias ciudades, tuvo que tomar decisiones difíciles sobre su gira Sendé Tour: el artista anunció que ya no podrá presentarse en Cali como lo tenía planeado.

El cantante paisa tenía programadas paradas de su gira en agosto en ciudades como Cali y Bucaramanga, pero ante la emergencia que el sismo causó en la capital vallecaucana, informó que ese concierto no se llevará a cabo.

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A través de un comunicado en sus redes sociales, Ryan Castro señaló que, ante los acontecimientos de las últimas horas en el país y en solidaridad con las personas y familias afectadas, el concierto de “Sendé The Last Dance”, programado para el 22 de agosto en Cali, será pospuesto. Su equipo indicó que quienes ya adquirieron boletas recibirán próximamente información sobre la nueva fecha a través de los canales oficiales.

El artista explicó que la situación que atraviesa el país lo pone ante un escenario de fuerza mayor y que, por respeto a quienes viven las consecuencias de la tragedia, considera que este es el momento de ser solidarios. “Como colombiano, me duele ver a mi gente atravesando momentos como este. Hoy no es momento de celebración. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país”, agregó.

El cantante confirmó que su concierto en Bucaramanga, previsto para el 29 de agosto, se mantiene en la fecha programada, y adelantó que sumará allí acciones adicionales de apoyo al país. Cerró su mensaje asegurando que su corazón está con las familias afectadas y con toda Colombia.

Además del aplazamiento, Ryan Castro se sumó a las labores de ayuda humanitaria y, junto a J Balvin, coordinó con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets una flota de aeronaves para transportar suministros críticos hacia las zonas de desastre.

El primer vuelo, que partió desde Miami con destino a Cali, entregó dos toneladas de elementos de asistencia apenas un día después del sismo. Los artistas también dispusieron trayectos desde Medellín hacia el Chocó para que personal médico voluntario pudiera desplazarse de forma gratuita hacia los municipios más aislados.