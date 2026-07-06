Harry Styles rompe récord por la serie de conciertos más larga en el estadio de Wembley de Londres

El cantautor y actor inglés Harry Styles estableció un nuevo récord Guinness por la serie de conciertos más larga en el histórico estadio de Wembley en Londres.

Styles, de 32 años, superó el récord anterior de la residencia más larga en Wembley, que ostentaba Coldplay con sus 10 conciertos de su gira ‘Music of the Spheres’ en 2025.

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Originalmente, solo tenía previsto ofrecer seis conciertos en Wembley, pero duplicó el número de presentaciones ante la enorme demanda de entradas.

Styles recibió su certificado de manos del juez de Guinness World Records, Will Munford, en el escenario.

“La gira récord de 12 fechas de Harry Styles es una prueba de la magnitud, la ambición y el impacto cultural de sus actuaciones en directo, así como de la increíble conexión que tiene con sus fans”, afirmó.

“El estadio de Wembley es uno de los recintos de música en directo más emblemáticos del mundo, por lo que lograr la residencia más larga de un músico allí en una sola gira es un logro extraordinario”, agregó.

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En el concierto final del pasado sábado 4 de julio, alrededor de 80.000 fanáticos se reunieron para escuchar canciones como “Aperture” y “Dance No More” de su último álbum, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, así como clásicos de Styles como “As It Was”, “Adore You”, “Watermelon Sugar”, “Late Night Talking” y “Sign of the Times”.

La gira ‘Together, Together’ llegará a São Paulo, Brasil, el 17 de julio, antes de que comience su residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden el 26 de agosto.