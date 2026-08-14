Selena Gomez, envuelta en millonaria demanda por presunta estafa

Varios inversionistas de Wondermind, la plataforma de bienestar mental que lidera Selena Gomez, presentaron una demanda en su contra, en la que aseguran haber sido engañados sobre el verdadero panorama de la compañía. Según se conoció, cinco inversionistas pusieron 1,2 millones de dólares en 2022, confiados en que la fama de la cantante y su enorme número de seguidores en redes sociales le darían impulso al negocio.

Gomez fundó Wondermind en 2021 junto a su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson. De acuerdo con el documento judicial, a los inversionistas les hicieron creer que la empresa lanzaría una aplicación innovadora, cerraría contratos publicitarios y prepararía reportajes con celebridades, además de alianzas con grandes marcas como JPMorgan. Sin embargo, según trascendió, durante tres años la compañía se fue debilitando por dentro sin que los fundadores ni directivos les contaran a los inversionistas lo que realmente estaba pasando.

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En la demanda también quedó salpicada Teefey, quien funge como codirectora ejecutiva de la empresa, así como Pierson, quien se apartó del negocio en 2023. Las tres son señaladas por presunto fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario e incumplimiento de contrato, entre otros cargos. Los demandantes buscan que les devuelvan su dinero y una indemnización por los perjuicios sufridos.

Según el expediente, Wondermind llegó a decir que estaba valorada en 95 millones de dólares en 2022, cifra que, según los inversionistas, estaba lejos de la realidad, pues aseguran que ni las alianzas ni la aplicación prometida se concretaron nunca. El destape del problema se dio gracias a un artículo publicado el año pasado por el medio The Cut, que reveló los pleitos internos de poder que atravesaba la empresa.

Pierson salió a responder públicamente que niega por completo las acusaciones y que espera poder mostrar pruebas y documentos financieros que respalden su versión. También aseguró que nunca utilizó fondos de los inversionistas para gastos personales, según recoge CNN.

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