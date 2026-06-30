El ICETEX amplió a 28.000 los créditos educativos para el segundo semestre de 2026

El ICETEX anunció que amplió de 20.000 a 28.000 los créditos educativos que entregará este año, lo que representa 8.000 cupos adicionales para quienes buscan ingresar o permanecer en programas de educación superior.

¿Cómo son los créditos?

Los nuevos cupos estarán disponibles para estudiantes de pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior.

Los créditos podrán solicitarse en las modalidades de corto y mediano plazo, dependiendo de las necesidades de cada aspirante y de las condiciones de la convocatoria vigente.

Además de esta ampliación, el ICETEX mantendrá en funcionamiento el programa Alianza + Futuro, un modelo de cofinanciación que ya cuenta con cinco instituciones de educación superior vinculadas.

A través de este esquema, los estudiantes pueden acceder a condiciones financieras más favorables, con una tasa de IPC + 0 % mientras cursan sus estudios y de IPC + 3 % durante el periodo de pago del crédito.

¿Cómo puede acceder?

Las personas interesadas podrán acceder desde el portal web del ICETEX y hacer los siguientes pasos:

Diríjase a la sección de “Créditos educativos”

Elegir el plan de financiación disponible

Diligenciar un formulario de inscripción, donde será evaluada la solicitud

Realizar el proceso de legalización documental y firma de garantía

De igual forma, la entidad ofreció sus servicios a través de la aplicación ICETEX by SICEAP, en la que puede solicitar el proceso de esta manera:

Descargar la aplicación ICETEX by SICEAP

Diligenciar sus datos de perfil

Validar su identidad

Crear su cuenta

Explorar las oportunidades

De acuerdo con la entidad, la ampliación de créditos fue posible gracias a una inversión de $70.000 millones provenientes de recursos propios, que se obtuvieron a partir de una gestión financiera eficiente y del fortalecimiento de alianzas con instituciones de educación superior.

A su vez, la entidad afirmó que incrementó un 40 % la cantidad de créditos que tenía previsto otorgar durante 2026.

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El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, señaló que esta decisión es el resultado de una administración responsable de los recursos de la entidad y permitirá beneficiar a más estudiantes en todas las regiones del país.







