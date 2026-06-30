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30 jun 2026 Actualizado 19:07

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El ICETEX amplió a 28.000 los créditos educativos para el segundo semestre de 2026

La entidad aumentó en 8.000 los cupos disponibles para este año gracias a una inversión de $70.000 millones, con el objetivo de que más colombianos puedan acceder o continuar sus estudios de educación superior.

Subsidio del ICETEX

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Juliana Jiménez

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El ICETEX anunció que amplió de 20.000 a 28.000 los créditos educativos que entregará este año, lo que representa 8.000 cupos adicionales para quienes buscan ingresar o permanecer en programas de educación superior.

¿Cómo son los créditos?

Los nuevos cupos estarán disponibles para estudiantes de pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior.

Los créditos podrán solicitarse en las modalidades de corto y mediano plazo, dependiendo de las necesidades de cada aspirante y de las condiciones de la convocatoria vigente.

Más información

Además de esta ampliación, el ICETEX mantendrá en funcionamiento el programa Alianza + Futuro, un modelo de cofinanciación que ya cuenta con cinco instituciones de educación superior vinculadas.

A través de este esquema, los estudiantes pueden acceder a condiciones financieras más favorables, con una tasa de IPC + 0 % mientras cursan sus estudios y de IPC + 3 % durante el periodo de pago del crédito.

¿Cómo puede acceder?

Las personas interesadas podrán acceder desde el portal web del ICETEX y hacer los siguientes pasos:

  • Diríjase a la sección de “Créditos educativos”
  • Elegir el plan de financiación disponible
  • Diligenciar un formulario de inscripción, donde será evaluada la solicitud
  • Realizar el proceso de legalización documental y firma de garantía

De igual forma, la entidad ofreció sus servicios a través de la aplicación ICETEX by SICEAP, en la que puede solicitar el proceso de esta manera:

  • Descargar la aplicación ICETEX by SICEAP
  • Diligenciar sus datos de perfil
  • Validar su identidad
  • Crear su cuenta
  • Explorar las oportunidades

De acuerdo con la entidad, la ampliación de créditos fue posible gracias a una inversión de $70.000 millones provenientes de recursos propios, que se obtuvieron a partir de una gestión financiera eficiente y del fortalecimiento de alianzas con instituciones de educación superior.

A su vez, la entidad afirmó que incrementó un 40 % la cantidad de créditos que tenía previsto otorgar durante 2026.

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El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, señaló que esta decisión es el resultado de una administración responsable de los recursos de la entidad y permitirá beneficiar a más estudiantes en todas las regiones del país.



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