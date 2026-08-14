Nicky Jam y su estrategia para ayudar a las familias afectadas por la emergencia en Colombia
El artista hizo un llamado a figuras públicas y ciudadanos para sumarse a una iniciativa que busca ayudar a hogares que lo perdieron todo.
El cantante Nicky Jam se unió a Grupo Argos para impulsar una iniciativa de solidaridad dirigida a las familias afectadas por la emergencia que atraviesa Colombia.
A través de sus redes sociales, el artista expresó su preocupación por la situación que viven cientos de hogares y manifestó su compromiso con el país.
“Colombia, mi gente, mi casa”, escribió Nicky Jam al presentar esta iniciativa junto a la compañía.
El cantante hizo un llamado a artistas, figuras públicas y ciudadanos para que se sumen a los esfuerzos de recuperación y ayuden a las familias que hoy necesitan apoyo para volver a levantarse.
La propuesta plantea “adoptar familias”, con el objetivo de brindarles una ayuda que les permita avanzar en la reconstrucción de sus hogares y recuperar sus condiciones de vida después de haberlo perdido todo.
“Sabemos que hay hogares que lo perdieron todo, familias que necesitan una mano para volver a levantarse. Y eso no se hace solo, eso se hace en comunidad”, señala el mensaje difundido por el grupo y acompañado por el artista.
Nicky Jam también destacó que la respuesta ante una emergencia de esta magnitud requiere de la unión de diferentes sectores. Por eso, invitó a otras personalidades con capacidad de convocatoria a convertirse en parte de esta iniciativa y contribuir a generar una red de apoyo para las comunidades afectadas.
“Adoptemos familias, démosle a esos hogares la oportunidad de salir adelante otra vez”, es una de las principales invitaciones de la campaña.
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El artista, que ha mantenido una relación cercana con el público colombiano a lo largo de su carrera, aseguró que quiere poner su voz y su alcance al servicio de quienes necesitan ayuda en este momento.
La iniciativa busca que la solidaridad se traduzca en acciones concretas y que las familias afectadas puedan contar con acompañamiento durante su proceso de recuperación.
Nicky Jam cerró su mensaje reafirmando su compromiso con el país: “Colombia se levanta con amor y con acción. Cuenten conmigo”.