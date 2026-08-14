Nicky Jam y su estrategia para ayudar a las familias afectadas por la emergencia en Colombia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPAIN - JUNE 21: Nicky Jam performs during his Sunshine Tour at Anexo Estadio on June 21, 2025 in Las Palmas de Gran Canaria, Spain. (Photo by Rubén Grimón/Redferns) / Rubén Grimón

El cantante Nicky Jam se unió a Grupo Argos para impulsar una iniciativa de solidaridad dirigida a las familias afectadas por la emergencia que atraviesa Colombia.

A través de sus redes sociales, el artista expresó su preocupación por la situación que viven cientos de hogares y manifestó su compromiso con el país.

“Colombia, mi gente, mi casa”, escribió Nicky Jam al presentar esta iniciativa junto a la compañía.

El cantante hizo un llamado a artistas, figuras públicas y ciudadanos para que se sumen a los esfuerzos de recuperación y ayuden a las familias que hoy necesitan apoyo para volver a levantarse.

La propuesta plantea “adoptar familias”, con el objetivo de brindarles una ayuda que les permita avanzar en la reconstrucción de sus hogares y recuperar sus condiciones de vida después de haberlo perdido todo.

“Sabemos que hay hogares que lo perdieron todo, familias que necesitan una mano para volver a levantarse. Y eso no se hace solo, eso se hace en comunidad”, señala el mensaje difundido por el grupo y acompañado por el artista.

Nicky Jam también destacó que la respuesta ante una emergencia de esta magnitud requiere de la unión de diferentes sectores. Por eso, invitó a otras personalidades con capacidad de convocatoria a convertirse en parte de esta iniciativa y contribuir a generar una red de apoyo para las comunidades afectadas.

“Adoptemos familias, démosle a esos hogares la oportunidad de salir adelante otra vez”, es una de las principales invitaciones de la campaña.

El artista, que ha mantenido una relación cercana con el público colombiano a lo largo de su carrera, aseguró que quiere poner su voz y su alcance al servicio de quienes necesitan ayuda en este momento.

La iniciativa busca que la solidaridad se traduzca en acciones concretas y que las familias afectadas puedan contar con acompañamiento durante su proceso de recuperación.

Nicky Jam cerró su mensaje reafirmando su compromiso con el país: “Colombia se levanta con amor y con acción. Cuenten conmigo”.