Carlos Vives habilita centro de acopio en Bogotá para apoyar a damnificados por el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones del país, el cantautor colombiano Carlos Vives se sumó a las iniciativas de solidaridad con las comunidades damnificadas.

A través de Universo Vives, su plataforma y ecosistema cultural, el artista anunció la habilitación de un punto masivo de acopio en Bogotá para recolectar alimentos, artículos de aseo, elementos de abrigo y otros productos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas por la emergencia.

El centro de recolección funcionará en Cumbia House, restaurante y espacio cultural de propiedad del artista, ubicado en la calle 96 #13-40, en el norte de Bogotá.

Para garantizar el manejo y distribución de las ayudas, Universo Vives estableció una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, organización que se encargará de apoyar la logística, clasificación y entrega de las donaciones a las familias que requieren asistencia.

El punto de recolección estará habilitado desde este jueves 13 de agosto hasta el 12 de septiembre en Cumbia House, al norte de Bogotá. Foto: @carlosvives Ampliar El punto de recolección estará habilitado desde este jueves 13 de agosto hasta el 12 de septiembre en Cumbia House, al norte de Bogotá. Foto: @carlosvives Cerrar

Entre los productos que se están solicitando se encuentran agua embotellada, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzos, arvejas, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, coladas, frutos secos, leche en polvo y leche de larga vida.

También se reciben alimentos listos para el consumo e insumos de nutrición para perros y gatos.

En cuanto a los elementos de primera necesidad, la convocatoria incluye jabón de baño, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas y crema antipañalitis.

Además, se pueden entregar toallas, colchonetas y cobijas o mantas en buen estado, destinadas a las familias que requieren elementos para su descanso y protección.

El centro de acopio estará habilitado desde este jueves 13 de agosto y hasta el sábado 12 de septiembre, de lunes a sábado, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en Cumbia House.

La invitación está dirigida a ciudadanos, empresas y colectivos que quieran sumarse a esta iniciativa y aportar productos incluidos en el listado de necesidades.

Con esta alianza, Carlos Vives y Universo Vives buscan que la solidaridad se convierta en ayuda concreta para las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto y que necesitan apoyo para avanzar en su recuperación.