Entregan más de 3.3 millones de litros de agua potable a comunidades rurales de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La Gobernación de Córdoba informó que el departamento continúa en etapa de recuperación tras las graves inundaciones del pasado mes de febrero que dejaron a más de 90.000 familias damnificadas. En ese sentido, estableció que se ha venido distribuyendo agua potable ante la escasez del líquido vital en la zona rural.

“Desde el mes de febrero a la fecha, el gobierno departamental ha llevado más de 3,3 millones de litros de agua potable a diferentes municipios, garantizando el acceso a este recurso esencial para miles de familias rurales”, sostuvo la administración departamental.

“Uno de los municipios priorizados ha sido Los Córdobas, donde la Gobernación mantiene un despliegue operativo permanente para garantizar el abastecimiento de agua y mejorar la conectividad rural. En la más reciente jornada se distribuyeron 692.000 litros de agua potable, de los cuales 20.000 litros fueron entregados a la vereda Contrapunto y 672.000 litros a la zona urbana, en los barrios Minuto de Dios, Galilea, Puerto Rey, el sector Centro y La Playa”, agregó.

Asimismo, indicó que otros municipios que se habrían beneficiado son Montería, Purísima, Planeta Rica y Cotorra.

Intervención en vías deterioradas por las inundaciones:

De manera paralela, en Córdoba se estarían interviniendo vías en seis de los 25 municipios impactados por la emergencia.

“La entrega de agua avanza de manera paralela a las intervenciones que adelanta la administración departamental para fortalecer la infraestructura rural, mediante el mejoramiento de vías en municipios como Montería, Cereté, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, San Pelayo y Los Córdobas”, puntualizaron las autoridades departamentales.

“Para las comunidades beneficiadas, la llegada permanente de agua potable y la recuperación de los caminos rurales representan una oportunidad para reactivar sus actividades productivas y avanzar en la recuperación de sus territorios”, concluyeron.