Autoridades de salud intensifican vigilancia en centros de estética de la ciudad de Montería

Intensifican vigilancia en centros de estética de la ciudad de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que un equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud municipal viene realizando visitas relámpago a los centros de estética legalmente constituidos en la ciudad, con el fin de revisar las condiciones en las que se prestan los servicios y verificar si cumplen con la normativa vigente en Colombia para este tipo de establecimientos.

Lorena Portillo, secretaria de Salud en Montería, explicó que “las visitas se vienen desarrollando con un equipo interdisciplinario sanitario y de prestación de servicios, que revisa el manejo de medicamentos, así como la disposición y el manejo de residuos”.

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“El objetivo es verificar que se cumpla la normatividad sanitaria y promover espacios seguros para la prestación de estos servicios. Durante estas jornadas, el equipo de la Secretaría de Salud verifica aspectos como las condiciones de higiene, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la documentación requerida para el funcionamiento, el manejo adecuado de los residuos y las condiciones en las que se prestan los servicios”, agregó.

La administración municipal también señaló que “además, durante las visitas sin previo aviso, se establece si se ofertan procedimientos invasivos que solo pueden ser realizados por profesionales de la medicina debidamente entrenados, como cirugías que requieren sedación y otros procedimientos que exigen la habilitación respectiva por parte de la autoridad sanitaria departamental y el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), que se tramita ante el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Los hallazgos identificados durante la visita se formalizan mediante un acta, al igual que las recomendaciones:

“El barrido que estamos realizando incluye también la identificación de lugares no registrados formalmente. Si alguna persona conoce algún lugar que esté en estas condiciones, puede reportarlo ante la Secretaría de Salud con total confidencialidad”, indicó Lorena Portillo.

Las labores se han intensificado luego de la lamentable muerte de Yulixa Toloza, en medio de un procedimiento estético realizado en mayo de 2026 en la ciudad de Bogotá.

“Estas acciones que adelanta la Alcaldía de Montería contribuyen a proteger la salud y el bienestar de la comunidad. La invitación a la ciudadanía es a verificar, informarse y consultar antes de realizarse cualquier procedimiento estético”, concluyó.