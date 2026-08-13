Afinia advierte sobre alto consumo de energía eléctrica en Montería tras altas temperaturas

Montería

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, hizo un llamado a los ciudadanos a hacer uso racional y responsable de la energía eléctrica, adoptando medidas de ahorro y eficiencia que contribuyan a la estabilidad del sistema eléctrico en Montería. Esto, ante las altas temperaturas que se han venido registrando en la ciudad, las cuales han alcanzado los 50°C.

“Las condiciones climáticas han generado en Montería un aumento considerable en el consumo, incrementando la demanda de energía principalmente en horas de la noche, lo que viene generando una mayor exigencia sobre la infraestructura eléctrica ocasionando sobrecargas en algunos equipos y afectaciones en la prestación del servicio”, expresó la empresa que ha sido duramente cuestionada por las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica.

Más información Montería registró una sensación térmica de 50°C, pero hay alertas por fuertes lluvias

¿Cómo se puede contribuir al ahorro de energía?

- Utilizar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C para evitar consumos excesivos de energía.

- Mantener cerradas puertas y ventanas cuando el aire acondicionado esté en funcionamiento.

- Apagar luces, ventiladores, televisores y otros electrodomésticos cuando no estén siendo utilizados.

- Aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día.

- Desconectar cargadores y aparatos electrónicos que permanezcan conectados sin uso, ya que continúan consumiendo energía.

- Evitar abrir constantemente la nevera y verificar que el empaque de la puerta se encuentre en buen estado.

- Planchar la mayor cantidad de ropa posible en una sola jornada para optimizar el consumo energético.

-Realizar mantenimiento periódico a los electrodomésticos para garantizar su correcto funcionamiento.