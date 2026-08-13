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13 ago 2026 Actualizado 16:59

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Investigan a cuatro personas señaladas de invadir un predio rural en Montelíbano, Córdoba

Según la Fiscalía, las acciones ilegales habrían causado un detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones

Investigan a cuatro personas señaladas de invadir un predio rural en Montelíbano, Córdoba. Foto: archivo Caracol (referencia).

Investigan a cuatro personas señaladas de invadir un predio rural en Montelíbano, Córdoba. Foto: archivo Caracol (referencia).

Investigan a cuatro personas señaladas de invadir un predio rural en Montelíbano, Córdoba. Foto: archivo Caracol (referencia).
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La Fiscalía General de la Nación informó que labores investigativas en cabeza de este ente acusador, permitieron la judicialización de Adriana Lucía Mercado Vega, María Angélica Cuello Madarriaga, Neivis Luz Ciolo Tapias y Juan Carlos Meza por su presunta responsabilidad en conductas ilegales como invasión de tierras y edificaciones, daño en bien ajeno agravado, fraude a resolución judicial o administrativa de policía, y obstrucción a las vías pública.

De acuerdo con la investigación, “estas personas, al parecer, el pasado 22 de abril habrían ingresado de manera violenta a un predio rural, con la presunta intención de generar allí un asentamiento ilegal”.

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“Durante esta acción, se cree que destruyeron los cerramientos perimetrales y linderos generando un detrimento patrimonial para los propietarios del bien cercano a 2.000 millones de pesos. Este tipo de acciones continuaron el 12 de mayo, cuando se anunció el desalojo del lugar”, puntualizó.

Asimismo, detalló que “al parecer, los procesados, argumentando ser voceros de la comunidad habrían motivado la ocupación. Con este mismo criterio los días 25 y 26 de julio, se presume, obstruyeron vías públicas, para impedir la segunda diligencia de desalojo, además de limitar la libre circulación a los habitantes de la zona”.

Los hoy procesados no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía por los hechos descritos anteriormente.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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