Inician mejoramientos de vivienda para familias afectadas por las inundaciones en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Después de 6 meses de las graves inundaciones registradas en Córdoba, la administración departamental informó que ya empezaron las intervenciones en las viviendas que resultaron impactadas por la emergencia. Un total de 1.174 corresponden a intervenciones locativas y 120 a obras de carácter estructural.

Entre los municipios beneficiados con esta iniciativa que se promovió a través de la página web de la Gobernación de Córdoba, se encuentra Montería, donde se ejecutarían obras en barrios como El Poblado y El Dorado, sectores que comprenderían 250 mejoramientos locativos.

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“Iniciamos algo muy bonito. Hace unos meses nuestro departamento sufrió la peor emergencia en toda su historia, hoy estamos iniciando formalmente la recuperación de esas viviendas que se afectaron. Lo estamos haciendo con recursos de los cordobeses porque queremos que nuestra gente vuelva a la normalidad y vivan bien”, sostuvo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien realizó un recorrido por los trabajos.

Al término del recorrido en la margen izquierda de Montería, Zuleta Bechara dijo que “la administración departamental también tiene proyectada la pavimentación de varios tramos de vía en el sector El Poblado. Además, se alista un proyecto que permitirá dotar a las familias afectadas por el frente frío, con la entrega de electrodomésticos como estufas, neveras, entre otros insumos que fueron arrebatados por las inundaciones”.

Municipios intervenidos:

“Mientras en Montería avanzan los mejoramientos locativos, en municipios como San Pelayo, Cotorra y Canalete el proyecto se encuentra en etapa de diagnóstico, fase en la que se determina el tipo de intervención que requiere cada vivienda”, informó la administración departamental.

La iniciativa contemplaría una inversión cercana a los $26.000 millones y solo representaría el 10% de intervención en las más de 12.000 viviendas que resultaron con daños por la emergencia registrada el pasado mes de febrero.