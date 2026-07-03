Lanzan plataforma tecnológica para medir el cambio climático en Córdoba

Montería

Las autoridades ambientales resaltaron que Córdoba es el primer departamento del país en poner en funcionamiento una plataforma tecnológica para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), un avance que permitiría hacerle frente al cambio climático que ha venido impactando a esta parte del territorio nacional.

La herramienta habría sido diseñada para apoyar la implementación, seguimiento y evaluación del PIGCCT, “permitiendo consolidar, organizar y visualizar información estratégica sobre las acciones de adaptación y mitigación que se desarrollan en el departamento”, detalló la administración departamental.

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“El cambio climático es una realidad en el mundo. Nosotros en el departamento de Córdoba somos testigos de esa condición; lo podemos ver a inicios de año con el frente frío que obedece a un fenómeno atípico y extraordinario de cambio climático. Así que para nosotros en el departamento reviste importancia poder tener instrumentos de medición que nos permitan gestionar de mejor manera esos fenómenos”, resaltó Lina Benavides, funcionaria de la Dirección de Gestión del Riesgo de Córdoba.

La plataforma también contribuiría a medir el impacto de las estrategias implementadas en el territorio, “favoreciendo la planificación basada en evidencia y el cumplimiento de los compromisos ambientales definidos a nivel nacional y departamental”.

Cabe recordar que el frente frío generó inundaciones en 25 de los 30 municipios del departamento de Córdoba el pasado mes de febrero de 2026. En ese sentido, la ingeniera ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), María José Pernett, destacó que “lo que queremos es que todos tengamos esa iniciativa y esa curiosidad por explorar la herramienta, por reportar nuestros proyectos, y de esta manera tener una radiografía del departamento y saber en dónde se están concentrando las acciones que actualmente se están realizando o que se hayan realizado en periodos anteriores”.

“La idea es saber hacia dónde tenemos que viabilizar los nuevos recursos y ver en qué medida estamos aportando más y en qué medida nos hace falta gestionar, para nosotros poder tomar mejores decisiones en nuestro territorio”, concluyó.