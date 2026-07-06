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06 jul 2026 Actualizado 17:02

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Beyoncé estrenó su nueva canción “Morning Dew (Donk)”, su primer sencillo en más de dos años

Según un comunicado de prensa, la canción es un homenaje directo a sus fieles seguidores, el BeyHive, para conmemorar la próxima gran celebración de su cumpleaños, el 4 de septiembre.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Beyoncé attends the 2026 Met Gala celebrating &quot;Costume Art&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Beyoncé attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images) / Taylor Hill

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Beyoncé attends the 2026 Met Gala celebrating &quot;Costume Art&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)
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La cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense Beyoncé sorprendió a sus seguidores el pasado sábado 4 de julio con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Morning Dew (Donk)”, su primera canción en más de dos años.

Según un comunicado de prensa, la canción es un homenaje directo a sus fieles seguidores, el BeyHive, para conmemorar la próxima gran celebración de su cumpleaños el 4 de septiembre.

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El lanzamiento de “Morning Dew (Donk)” marca el inicio oficial de la cuenta regresiva de 60 días para el vigésimo aniversario del segundo álbum de Beyoncé, ‘B’Day’, lanzado el 4 de septiembre de 2006.

Según se informa, “Morning Dew (Donk)”, que inicialmente estaba previsto para ese álbum de 2006, fue coescrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por Beyoncé y Williams.

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La canción se acompañó de un video con la letra que reutiliza imágenes de hace dos décadas, filmadas por el colaborador Cliff Watts, quien también fotografió la portada de Beyoncé para la edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated.

“Morning Dew (Donk)” marca el regreso de Beyoncé a la música nueva desde el lanzamiento de su álbum ‘Cowboy Carter’ en marzo de 2024.

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