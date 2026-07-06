Beyoncé estrenó su nueva canción “Morning Dew (Donk)”, su primer sencillo en más de dos años

La cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense Beyoncé sorprendió a sus seguidores el pasado sábado 4 de julio con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Morning Dew (Donk)”, su primera canción en más de dos años.

Según un comunicado de prensa, la canción es un homenaje directo a sus fieles seguidores, el BeyHive, para conmemorar la próxima gran celebración de su cumpleaños el 4 de septiembre.

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El lanzamiento de “Morning Dew (Donk)” marca el inicio oficial de la cuenta regresiva de 60 días para el vigésimo aniversario del segundo álbum de Beyoncé, ‘B’Day’, lanzado el 4 de septiembre de 2006.

Según se informa, “Morning Dew (Donk)”, que inicialmente estaba previsto para ese álbum de 2006, fue coescrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por Beyoncé y Williams.

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La canción se acompañó de un video con la letra que reutiliza imágenes de hace dos décadas, filmadas por el colaborador Cliff Watts, quien también fotografió la portada de Beyoncé para la edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated.

“Morning Dew (Donk)” marca el regreso de Beyoncé a la música nueva desde el lanzamiento de su álbum ‘Cowboy Carter’ en marzo de 2024.