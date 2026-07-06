Paul McCartney tocó un clásico de los Beatles por primera vez desde 1964 en la boda de Taylor Swift

El cantautor y músico inglés Paul McCartney interpretó en vivo el clásico de los Beatles, “I Want to Hold Your Hand”, por primera vez desde 1964, en la recepción de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York.

McCartney, al igual que Stevie Nicks, fue uno de los artistas que actuaron en la boda de la pareja, y el exBeatle aprovechó la ocasión para tocar una canción que no había interpretado en vivo desde los inicios de los Beatles y un éxito que nunca había interpretado en directo como solista.

Lea también: Shakira recaudará fondos para la educación de los niños afectados por los terremotos en Venezuela

Según la página web setlist.fm, la última vez que McCartney interpretó “I Want to Hold Your Hand” en vivo fue el 20 de septiembre de 1964 en el concierto de los Beatles en el Paramount Theatre de Nueva York.

La canción permaneció sin ser interpretada por él durante 62 años, hasta la boda de Swift.

Le puede interesar: Luis Miguel logra hito histórico: “Ahora Te Puedes Marchar” supera mil millones en Spotify

Hace unas semanas, McCartney declaró durante una entrevista que: “Se nota el paralelismo, ya sabes, la fama y la magnitud de la misma. La fama mundial que tiene Taylor Swift y la que tuvimos nosotros, pero creo que no necesita consejos para ser sincera”.

Por su parte, Swift calificó a McCartney de “artista eternamente excepcional” en redes sociales tras el lanzamiento de su último álbum, ‘The Boys of Dungeon Lane’.