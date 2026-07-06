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06 jul 2026 Actualizado 10:41

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Barranquilla

Digno Palomino se sometería a la justicia tras ultimátum de De La Espriella

Así se lo habría hecho saber el cabecilla de la banda ‘Los Pepes’ al presidente electo a través de una carta

Digno Palomino

Digno Palomino (Cortesía Migración Colombia)

Digno Palomino
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El cabecilla de la estructura criminal Los Pepes, Digno José Palomino, manifestó su intención de someterse a la justicia y le comunicó esa decisión al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Palomino expresó su disposición de acogerse a la legislación vigente y avanzar en un proceso judicial, al tiempo que pidió garantías para él y los integrantes de su organización que decidan seguir el mismo camino. La intención, indicó, es abandonar las actividades criminales y responder ante las autoridades dentro del marco legal.

Por su parte, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó haber recibido el mensaje y aseguró que cualquier sometimiento deberá realizarse bajo las condiciones establecidas por la ley, sin beneficios por fuera del ordenamiento jurídico.

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Además, el cabecilla de ‘Los Pepes’ reiteró que su administración mantendrá una política de firmeza frente a las organizaciones criminales y que quienes no se acojan al proceso enfrentarán la acción de la Fuerza Pública.

La noticia se produce días después de que el cabecilla de Los Pepes abandonó el proceso de diálogos que el Gobierno Nacional adelanta con las estructuras criminales en el Atlántico.

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