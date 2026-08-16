“La posibilidad sigue viva”: Barranquilla avanza en conversaciones para ser sede de la IndyCar

La posibilidad de que Barranquilla sea sede de una carrera de IndyCar “sigue viva”, según confirmó el alcalde Alejandro Char, en diálogo con AS Deportes, quien aseguró que las conversaciones con la organización avanzan de manera positiva y que la ciudad ya cuenta con un primer trazado para la competencia.

“Va súper, va súper bien. Estamos entusiasmados”, dijo Char al ser consultado sobre la posibilidad de que la categoría estadounidense llegue a Barranquilla. El mandatario aclaró que todavía “no hay nada firmado en concreto”, pero confirmó que tuvo una conversación con Mark Miles, CEO de IndyCar.

Char también reveló que la Alcaldía recibió una invitación para participar en unas reuniones en Madrid los próximos 11, 12 y 13 de septiembre, a las que, según dijo, “seguramente va a ir un grupo de la alcaldía”. El alcalde aseguró que estas conversaciones hacen parte del proceso que continúa abierto con la organización.

“Las conversaciones están vigentes”, afirmó Char, quien además señaló que la organización está interesada en el entorno del río Magdalena. “Ellos están enamorados de este espacio”, dijo, al destacar el río, el tamaño del malecón, las vías y el entorno de la ciudad.

CEO de IndyCar llegaría a Barranquilla

El mandatario explicó que un grupo de la Alcaldía ya estuvo con Mark Miles en Indianápolis y que posteriormente la organización envió un grupo de técnicos a Barranquilla para evaluar las condiciones del lugar.

“Ya miraron, ya hay un primer trazado de la Indy acá”, afirmó.

Según Char, Miles tiene previsto visitar Barranquilla próximamente, después de viajar a Brasil, para definir los últimos detalles del proyecto.

“Él nos confirmó una venida en los próximos días, va a ir a Brasil y luego viene acá a determinar ya el último pedazo que hay que hacer y a confirmarle al mundo que la primera vez que va a salir la Indy de Norteamérica, porque ellos están en Estados Unidos y Canadá. Sería Barranquilla”, explicó.

Para el alcalde, el evento automovilístico con Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián, que se realizará en Barranquilla, puede convertirse en un anticipo de lo que la ciudad busca consolidar alrededor de este deporte.

“Creo que lo de hoy es un preámbulo que va a capitalizar Barranquilla y la va a dejar como la gran capital del automovilismo”, sostuvo.

Char insistió en que el éxito de este evento puede permitirle a Barranquilla “soñar en grande” con el automovilismo y destacó el impacto económico y laboral que, a su juicio, tiene el deporte para la ciudad.

“Barranquilla se está convirtiendo en esa capital del deporte. Barranquilla invierte mucho en eso”, afirmó.

Por ahora, la llegada de IndyCar a Barranquilla no está formalizada. Sin embargo, el alcalde aseguró que las conversaciones continúan, ya existe un primer trazado y está prevista una nueva visita de la organización para avanzar en los detalles.

“La posibilidad sigue viva”, había respondido Char al ser preguntado por el futuro de los grandes eventos de automovilismo en la ciudad.