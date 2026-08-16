Conozca la programación del circuito Montoya vs. Montoya en Barranquilla

Barranquilla se prepara para vivir una jornada de velocidad y automovilismo con el Circuito Colombia 2026, que tendrá como gran atractivo el duelo Montoya vs. Montoya, protagonizado por el piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián.

Las puertas del evento se abrirán a las 10:00 a. m. y la programación se extenderá hasta la tarde, con exhibiciones, maniobras de drift y diferentes actividades para los asistentes.

La jornada comenzará a las 10:53 a. m. con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto, seguido a las 10:55 a. m. por el Champions Parade, con el desfile de bienvenida de Juan Pablo y Sebastián Montoya.

A las 11:30 a. m. iniciará el primer Race Cars Show, acompañado de una exhibición de carros antiguos y supercars. Luego, a las 12:35 p. m., llegará el espectáculo de Drift Skills, con maniobras de derrape.

Duelo Montoya vs. Montoya

Uno de los primeros momentos centrales será a la 1:30 p. m., cuando Juan Pablo y Sebastián Montoya se enfrenten en una contrarreloj de tres vueltas. Posteriormente habrá Taxi Hot Laps con Autogermana, BYD y NASCAR, antes de dar paso al Himno Nacional a las 3:25 p. m. y a un nuevo minuto de silencio a las 3:29 p. m.

El plato fuerte llegará a las 3:45 p. m. con el Reto de Campeones Montoya vs. Montoya, una carrera de cuatro vueltas, al estilo Race of Champions, en vehículos BMW M340. Después continuarán las exhibiciones de autos hasta el desfile final, programado para las 5:15 p. m., mientras que la premiación está prevista para las 5:40 p. m.