Juan Pablo Montoya anuncia desde Barranquilla donación de 250.000 bebidas por terremoto

Desde Barranquilla, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya anunció una donación de 250.000 botellas de agua y bebidas Pony Malta para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país.

El anuncio se realizó previo al inicio del Circuito Pony Malta, que se desarrolla este domingo en la capital del Atlántico. Montoya explicó que inicialmente Bavaria les planteó la posibilidad de cancelar el evento debido a la emergencia.

“La primera llamada que recibimos nosotros fue de Bavaria diciendo: ‘¿Quieren cancelar?’ Y lo pensamos, porque es que hacer el evento, después de lo que pasó, hay gente que diría que sería una responsabilidad”, contó.

Sin embargo, el piloto señaló que encontraron una alternativa para convertir la jornada deportiva en una oportunidad de ayuda. “Aquí hay una oportunidad de ayudar de verdad. Están ya los carros, está todo acá, está todo montado. Hagámoslo por Colombia, hagamos nuestro granito de arena”, afirmó.

Además de las 250.000 aguas y bebidas que serán donadas, Montoya confirmó que los recursos correspondientes a las entradas del evento también serán destinados a apoyar la emergencia, en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla. “Estamos haciendo mucho más con esto que de cualquier otra manera”, concluyó.