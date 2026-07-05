Ventas en el centro de Barranquilla cayeron un 50% el fin de semana tras panfleto, según Asocentro

Las ventas en el centro de Barranquilla registraron una caída del 50% durante el pasado sábado, luego de la circulación de un panfleto que generó preocupación entre comerciantes y redujo la presencia de compradores, según informó el director de Asocentro, Gabriel Navarro.

Pese a que los establecimientos comerciales funcionaron con normalidad, la afluencia de ciudadanos fue notablemente baja, lo que impactó directamente la dinámica del comercio en la zona.

“Aunque el centro estuvo abierto, todos los centros comerciales y los locales comerciales abrieron sus puertas. La afluencia y la llegada de los barranquilleros fue muy poca. Las ventas bajaron considerablemente”, indicó Navarro.

Navarro explicó que, aunque los comerciantes intentaron mantener la actividad, el ambiente estuvo marcado por la incertidumbre frente al contenido y origen del documento que circuló en la ciudad.

“Los comerciantes tuvieron bastante preocupación, porque es un panfleto que no se sabe de dónde proviene, porque ni siquiera la misma policía decían que era un panfleto falso, pero un panfleto que paralizó toda la ciudad de Barranquilla“, sostuvo el directivo.

El dirigente gremial aseguró que el impacto fue tan fuerte que incluso el comportamiento ciudadano se vio alterado durante la jornada.

“Es la hora y todavía la tiene paralizada, o sea que no fue falso. No fue falso, porque si todos hicieron caso a ese panfleto, eso quiere decir que algo está pasando”, agregó.

De acuerdo con el balance presentado por el gremio, la reducción en las ventas alcanzó la mitad del promedio habitual del día.

“Lo que conversamos con la junta directiva se estipuló que las ventas bajaron un 50 por ciento. Fue bastante la pérdida que se tuvo este sábado“, lamentó Navarro.

Acompañamiento de las autoridades

Finalmente, Navarro señaló que durante el fin de semana hubo acompañamiento de las autoridades en la zona.

“Si recibimos acompañamiento de las autoridades, tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional también. Yo estuve en comunicación permanente con el general de la policía y también con el coronel del Gaula Militar del Ejército Nacional de Barranquilla“, concluyó.