Niveles del río Magdalena bajan casi un metro y generan alerta en el sur del Atlántico

Los niveles del río Magdalena y del canal del Dique continúan descendiendo en el sur del Atlántico, situación que mantiene en alerta a las comunidades de la región por las posibles afectaciones al abastecimiento de agua y al sistema de riego para los cultivos.

El líder del sur del Atlántico, Gustavo de la Rosa, advirtió que hace dos semanas el río Magdalena registraba un nivel cercano a los 4,75 metros, mientras que actualmente se encuentra alrededor de los 3,80 metros.

Causas

Explicó que la disminución obedece al cese de las lluvias en el interior del país, lo que reduce el caudal del principal afluente del país y también impacta al canal del Dique.

De la Rosa señaló que una de las principales preocupaciones es la formación de playones frente a las bocatomas de los acueductos de los municipios del sur del departamento y del canal del Dique, lo que podría dificultar la captación de agua. Además, recordó que las altas temperaturas, que alcanzan los 39 grados centígrados en varios municipios, agravan la situación.

El líder explicó que la mayor alerta se presentaría si el río desciende hasta los 2,50 metros o menos, como ocurrió hace tres o cuatro años. En ese escenario, el Distrito de Riego Suan–Santa Lucía tendría dificultades para operar debido a que la estación de bombeo de San Pedrito no podría funcionar con normalidad, poniendo en riesgo el suministro de agua para los cultivos y afectando a decenas de productores agrícolas del sur del Atlántico.