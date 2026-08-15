El otro impacto del terremoto: estos son los daños que deja en el patrimonio cultural de Colombia

El terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó viviendas destruidas, vías afectadas y miles de personas damnificadas. También golpeó una parte de la historia y la identidad de las regiones más afectadas: el patrimonio cultural de Colombia.

El primer balance presentado por el Ministerio de Cultura identificó 40 Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional afectados en Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. De ellos, 22 presentan afectación alta, 13 media y cinco baja.

En otras palabras, no se trata solamente de edificios antiguos. Son lugares que hacen parte de la memoria de pueblos y ciudades, espacios donde se ha construido buena parte de la historia de estas comunidades.

12 centros históricos también resultaron afectados

El impacto llegó a zonas completas de gran valor histórico. De los 15 centros históricos ubicados en el área del terremoto, 12 registraron afectaciones.

Entre ellos están los centros históricos de Abejorral, Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia, en Antioquia; el sector antiguo de Popayán; conjuntos urbanos de Manizales, Aguadas y Salamina, en Caldas; y los sectores antiguos de Buga, Cali, Cartago y El Cerrito, en el Valle del Cauca.

El dato permite dimensionar que el terremoto no golpeó únicamente viviendas individuales: también afectó sectores urbanos completos que conservan la arquitectura y la memoria de varias generaciones.

Iglesias y otros espacios religiosos, entre los afectados

El balance también registra 39 inmuebles religiosos afectados.

Pero el panorama del patrimonio es todavía más amplio. MinCultura identificó 84 bienes muebles e inmuebles con valores patrimoniales que no cuentan con declaratoria oficial. De ese grupo, 39 son espacios religiosos, incluidos templos e iglesias ubicados en Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Esto significa que, además de los bienes que ya tienen reconocimiento oficial como patrimonio, hay otros lugares con valor histórico y cultural que también tendrán que ser evaluados y atendidos.

El terremoto también afectó tradiciones

El daño no está únicamente en las estructuras.

El Ministerio identificó ocho manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial afectadas por la emergencia. Entre ellas están los saberes de los portadores de viche, las macetas de alfeñique de Cali, los gualíes, alabaos y levantamientos de tumbas, la partería afro del Pacífico, la salsa caleña, las cocinas tradicionales, los conocimientos relacionados con la pesca artesanal en el río Magdalena y el Carnaval de Riosucio, en Caldas.

Son tradiciones que no siempre tienen una edificación que pueda reconstruirse. Su valor está en los conocimientos, las prácticas y las personas que las mantienen vivas.

Otro de los puntos incluidos en el balance es el Paisaje Cultural Cafetero, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO y Patrimonio Cultural de la Nación.

Este patrimonio abarca áreas de 51 municipios y también sufrió los efectos del terremoto. El informe señala daños graves en más del 60 % de los centros urbanos y destrozos de hasta el 80 % en zonas cercanas al epicentro, entre ellas Sevilla, El Cairo y El Águila. También se reportan viviendas colapsadas, vías bloqueadas y cortes de servicios básicos en zonas rurales.

MinCultura informó que está consolidando una Red de Profesionales y una metodología para definir cómo se repararán y reconstruirán los sitios afectados. Además, la Dirección de Patrimonio y Memoria expedirá una resolución para agilizar las intervenciones de reparación locativa.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, aseguró que el proceso que viene será difícil y destacó que la reconstrucción tendrá que hacerse de manera conjunta con las comunidades, los artistas, artesanos y creadores afectados.

Porque después de atender a quienes resultaron heridos, reconstruir las viviendas y recuperar las vías, también habrá que reconstruir una parte de la memoria de estas regiones: sus iglesias, sus calles, sus centros históricos y esas tradiciones que, generación tras generación, han contado quiénes son sus comunidades.