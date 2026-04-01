Bancolombia habilitó retiros de dinero en cajeros sin tarjeta: Paso a paso para poder hacerlo. Imágenes de referencia

Algunos bancos del sistema financiero de Colombia ya utilizan esta opción que permite retirar dinero de los cajeros electrónicos sin necesidad de ingresar la tarjeta física. Es por esto por lo que, Bancolombia en cumplimiento de su objetivo de hacer más fáciles y eficientes los procesos, implementa esta nueva función.

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¿Cómo funcionará el retiro sin contacto en cajeros Bancolombia?

Esta evolución se sustenta en la tecnología NFC (Near Field Communication), o comunicación de campo cercano, que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí con solo acercarlos. Gracias a este avance, los usuarios ya no tendrán que insertar su plástico en la ranura del cajero; ahora, bastará con acercar la tarjeta al lector e ingresar la clave personal para completar la transacción.

Actualmente, este nuevo método se aplicará a más de 4.000 cajeros de la red de Bancolombia que ya cuentan con esta funcionalidad operativa. En esta primera etapa, el servicio está disponible para los tarjetahabientes de crédito Visa, un grupo que supera las 983.000 personas en todo el país a través de la entidad.

Paso a paso para realizar el retiro sin contacto en cajeros Bancolombia:

Lo primero que debe hacer es verificar que su tarjeta de crédito Visa Bancolombia tenga el símbolo de ondas (≋), que indica que está habilitada para pagos sin contacto con tecnología NFC.

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Una vez confirme que su tarjeta tiene este ícono, puede acercarse a un cajero automático.

En la pantalla inicial del cajero busque la opción “Retiro sin contacto” o “Retiro sin tarjeta”.

Acerque la tarjeta al lector NFC del cajero, que generalmente está señalizado con el mismo símbolo de ondas (≋) y se ubica cerca de la ranura tradicional.

que generalmente está señalizado con el mismo y se ubica cerca de la ranura tradicional. Digite su clave en el cajero como lo hace normalmente.

como lo hace normalmente. Seleccione el monto que desea retirar.

Reciba el efectivo.

Revise su comprobante del retiro de dinero bien sea por medio de recibo del cajero o en la pantalla del mismo.

Bancolombia está trabajando actualmente para poder avanzar en esta opción de facilidad para la aplicación de otras franquicias de la misma empresa y que cada vez tenga más cobertura para todos sus usuarios.

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Horarios de atención de Bancolombia en Semana Santa:

Tenga en cuenta que la entidad bancaria atenderá en horario habitual de lunes 30 de marzo a miércoles 1 de abril de 2026. El jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá servicio en sucursales físicas. El sábado 4 de abril operarán solo las oficinas que atienden normalmente ese día, y los canales digitales estarán disponibles toda la semana.

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