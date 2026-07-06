Precio del dólar en Colombia para HOY 6 de julio de 2026: Abre la semana con bajas en cotizaciones

De fondo: A la izquierda, una imagen de referencia de gráficos económicos, mientras que a la derecha se encuentrans esparcidos dólares norteamericanos (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios promedios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este lunes 6 de julio 2026.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar HOY

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.334,93 pesos (COP) para este lunes 6 de julio de 2026. Esto representa una apertura de la semana a la baja respecto a cómo cotizaba la divisa el pasado viernes ($3.357,82 pesospesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,430 pesos por compra. Venta no disponible.

: 3,430 pesos por compra. Venta no disponible. Medellín: 3,510 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

3,510 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Cali: 3,400 pesos por compra y 3,600 pesos por venta.

3,400 pesos por compra y 3,600 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,400 pesos por compra y 3,460 pesos por venta.

3,400 pesos por compra y 3,460 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Por qué el dólar ha bajado recientemente?

Caracol Radio se contactó con Estudios Económicos Davivienda y explicaron que hubo un debilitamiento global; además, el índice de DXY, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas fuertes, cayó cerca del 0.4% durante la jornada.

Este movimiento favoreció a varias monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano, así como otras divisas como el real brasileño y el rand sudafricano, que también registraron apreciaciones frente al dólar.

Téngase en cuenta que, aún a la fecha, las tasas de interés se mantienen en el 11.25%, sin embargo, todo apunta a que la decisión será transitoria y que habrá un nuevo aumento durante junio y julio.

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¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

El Banco de la República realiza sus informes con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo general en donde se ponderan las transacciones según su monto.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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