Aumenta la rentabilidad de CDT para julio tras subida tasa de interés BanRep: Valor que pagarían hoy

El Banco de la República (BanRep) anunció a finales de junio que subirán las tasas de interés de 11,25% a 12%. Con esta decisión, las tasas acumulan un incremento de 2.75 puntos básicos desde comienzos de 2026, cuando se ubicaban en 9,25%.

Esto significa que podrían seguir subiendo las tasas de interés para los colombianos que adquieran deudas con tarjetas de créditos, créditos hipotecarios, entre otros. Sin embargo, esto también causa que los bancos mejoren las tasas que ofrecen en productos de ahorro como los CDT para atraer recursos de los inversionistas.

¿Cómo cambian las tasas de interés del Banrep a los CDT?

Ante el ajuste, varias entidades incentivan el ahorro ante una tendencia de. Por lo tanto, ahora ofrecen CDTs con rendimientos por encima del 13% efectivo anual (E.A.), habiendo casos de tasas sobre el 13,51% y 14,25% E.A. en julio de 2026, en un momento de alta inflación (5,84% anual en mayo de 2026).

El banco digital Pibank anunció un incremento en la rentabilidad de su Certificado de Depósito a Término (CDT) a 360 días, cuya tasa efectiva anual pasó de 13% a 13,5%, el cual se hizo efectivo a partir del 1 de julio.

Así quedan los mejores rendimientos de CDT en julio de 2026

Para esta medición se tomará como base una inversión de diez millones de pesos (10’000.000).

Corto plazo: Inversiones a 90 días (3 meses)

Banco Pichincha: 11.90% E.A.

11.90% E.A. Koa: 11,20% E. A.

11,20% E. A. Mibanco: 10.35% E.A.

10.35% E.A. Nu Bank: 9,50% E.A.

9,50% E.A. Bancos tradicionales: los promedios oscilan entre las tasas del 8% al 9% E.A., dependiendo estrictamente del monto mínimo de apertura.

Mediano plazo: Inversiones a 180 días (6 meses):

Koa: 12.60% E.A.

12.60% E.A. Mibanco: 11.65%.

11.65%. Credifamilia: 11.55% E.A.

11.55% E.A. Ban100: 11,50%

11,50% Pibank: 10.50% E.A.

10.50% E.A. Nu Bank: 10,50% E.A.

10,50% E.A. Bancos tradicionales: los promedios oscilan entre las tasas del 8.5% al 10% E.A., dependiendo estrictamente del monto mínimo de apertura.

Largo plazo: Inversiones a 360 días (12 meses)

Pibank: 13.50% E.A.

13.50% E.A. Koa: 13.10% E.A.

13.10% E.A. Credifamilia: 12.60% E.A.

12.60% E.A. Ban100: 12.40%

12.40% Mibanco: 11.65% E.A.

11.65% E.A. Nu Bank: 11,50% E.A.

Nota: Estas cifras están sujetas a cambios incluso después del aumento de los intereses por el BanRep, pues cada banco actualiza sus tasas de acuerdo con sus necesidades de liquidez y sus estrategias comerciales.

Recomendaciones

Con las tasas actuales del mercado, invertir en un CDT es una alternativa atractiva para quienes buscan proteger su dinero y asegurarlo en una gran inversión cuando se alivianen las presiones inflacionarias. Si bien es posible que haya mayores aumentos a las tasas de interés, entidades como MejorCDT aconsejan aprovechar este momento para asegurar el rendimiento ya establecido, pudiendo invertir la prima.

Por otro lado, es importante evaluar sus finanzas inmediatas para considerar hacer inversiones a largos plazos. Tenga en cuenta que aún pueden haber actualizaciones de las tasas para elegir un banco al que esté afiliado.

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