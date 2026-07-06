Medellín tendrá nueva convocatoria con más de 17.000 oportunidades de estudio gratuitos en la ciudad

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció la apertura de las convocatorias para Matrícula Cero y EstudIA correspondientes al segundo semestre de 2026. A través de la Agencia Sapiencia, el Distrito unificó estos programas para ofrecer cerca de 17.000 oportunidades de formación sin costo, buscando garantizar el acceso a la educación superior y potenciar el talento local.

Para este periodo, Matrícula Cero proyecta entregar 15.283 beneficios con una inversión que ronda los $32.500 millones de pesos. El Distrito cubrirá hasta el 100% del costo de la matrícula para estudiantes de las ocho instituciones de educación superior públicas con sede en la ciudad, entre las que destacan el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional.

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Por su parte, el programa EstudIA dispondrá de más de 1.600 cupos para técnicas laborales en habilidades digitales, con una inversión de $6.000 millones de pesos. La oferta incluye perfiles de rápida inserción laboral en el sector empresarial, tales como Desarrollo de Software y Aplicaciones, Auxiliar de Mercadeo y Marketing Digital, Sistemas Informáticos y Publicación de Contenidos Digitales.

Durante el anuncio, el mandatario local enfatizó que esta es la inversión más alta en educación superior de cualquier gobierno distrital. Gutiérrez defendió el fortalecimiento de las universidades públicas y los programas técnicos como la principal herramienta para brindar oportunidades reales a los jóvenes y adultos de Medellín que no cuentan con los recursos económicos para costear sus estudios.

Las postulaciones están habilitadas formalmente en la plataforma web oficial sapiencia.gov.co. Los interesados en el programa EstudIA tendrán plazo para inscribirse hasta el próximo 21 de julio, mientras que la convocatoria para acceder o renovar el beneficio de Matrícula Cero se extenderá hasta el 21 de agosto.