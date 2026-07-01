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01 jul 2026 Actualizado 18:39

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Medellín

Cae fletero en Medellín vinculado a robos de más de $126 millones

El detenido está acusado de interceptar con armas de fuego a ciudadanos en Laureles, Belén y el municipio de Envigado.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

Medellín
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Medellín

Las autoridades en Medellín capturaron a un presunto fletero vinculado a millonarios hurtos mediante orden judicial. El operativo fue liderado por la Alcaldía de Medellín y la Sijín de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en la comuna 8 (Villa Hermosa).

El detenido está señalado por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Las investigaciones lo vinculan directamente con múltiples casos de fleteo cometidos en diferentes sectores de la capital antioqueña y el municipio vecino de Envigado.

Según el expediente, el implicado se movilizaba en una motocicleta para identificar y seguir detalladamente a ciudadanos que transportaban o retiraban altas sumas de dinero de entidades bancarias. Su rol consistía en marcar a las víctimas antes de ejecutar los asaltos.

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Posteriormente, junto a otros integrantes de la banda criminal —quienes ya habían sido capturados por las autoridades en agosto de 2025—, interceptaba a las personas, y mediante el uso de armas de fuego, el grupo intimidaba a los ciudadanos para despojarlos del efectivo.

La investigación judicial determinó que el capturado participó en al menos tres grandes hurtos cometidos entre agosto de 2024 y enero de 2025. Estos hechos delictivos ocurrieron en los sectores de Laureles, Belén y Envigado, acumulando un botín estimado de $126 millones.

Tras el procedimiento policial, el hombre fue puesto a disposición de un juez de control de garantías para las audiencias concentradas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa la recolección de pruebas para robustecer el proceso judicial en su contra.

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