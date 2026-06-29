Lucas González y un sentido mensaje de despedida al Tolima: “La cuarta llegará pronto”

Atlético Nacional dio una gran sorpresa al anunciar a Lucas González como su nuevo entrenador. Todos los focos apuntaban hacia otra dirección, siendo Reinaldo Rueda el principal opcionado; sin embargo, ante la negativa del técnico vallecaucano, las directivas, encabezadas por Victor Marulanda, se fijaron en el estratega bogotano, quien regresa al cuadro Verdolaga, esta vez para dirigir al equipo profesional.

Así fue anunciado Lucas González como nuevo entrenador de Nacional

La noticia también causó asombro en el Tolima, pues González tenía contrato vigente y contaban con él para iniciar la preparación de cara al segundo semestre del año, en el que tenían el gran reto de medirse contra Independiente del Valle, de Ecuador, en los octavos de final, además de los compromisos locales. No obstante, en las toldas del cuadro Pijao les tocó ponerse a trabajar en el reemplazo de Lucas González.

El mensaje de despedida de Lucas González a los hinchas del Tolima

La salida inesperada del entrenador de 45 años no cayó bien en gran parte de la afición del conjunto Pijao, pues confiaban seguir con González al mando, luego de los buenos resultados obtenidos y a pesar de no haber logrado el título en el Clausura 2025. En sus redes sociales, el bogotano le dejó un mensaje a todos los que hicieron parte de este año en la institución.

“Con el corazón en la mano tengo que comunicarles que hemos decidido aceptar la invitación a dirigir un nuevo proyecto que nos llena de ilusión. Ha sido un año hermoso en donde hemos superado hasta nuestras propias expectativas”, se lee inicialmente.

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“Desafortunadamente, no logramos conseguir la Cuarta Estrella en el tiempo que estuvimos, sin embargo, nos llevamos recuerdos de noches inolvidables como las vividas en Copa Libertadores este último semestre. No tengo dudas de que la Cuarta llegará muy pronto a Ibagué (...) A esta hermosa hinchada, infinitas gracias por ese cariño que nos mostraron durante tantas noches y por la fuerza que nos dieron para seguir buscando la victoria una vez más. Ustedes son la razón de ser de este grandísimo club”, añadió.

Lucas González dirigió 63 partidos en el Deportes Tolima, siendo esta su experiencia más larga en un equipo. Ganó 31 partidos, empató 13 y perdió 19, para un rendimiento del 56%. Estuvo cerca de salir campeón al llegar a la final contra Junior, pero se vieron superados en ambos partidos, lograron la clasificación a octavos de Libertadores y potenció varios jugadores juveniles.

Nacional, segundo capítulo para Lucas González

Esta será la segunda etapa de Lucas González en Nacional, pues entre 2021 y 2022 estuvo al frente de los equipos juveniles. En 2023 llegó a Águilas Doradas, luego pasó por América de Cali y tuvvo una experiencia internacional en Central Córdoba de Argentina.

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En el conjunto antioqueño tendrá la gran presión de lograr lo que todavía no ha hecho en su carrera: salir campeón. Eso sí, la afición del equipo tendrá seguro el buen juego al que siempre trata de apelar el club para conseguir los resultados.

Nacional debuta frente a Boyacá Chicó el 25 de julio en calidad de visitante. En los próximos días iniciará la pretemporada en Guarne, con la expectativa de la llegada de nuevas incorporaciones, empezando por el puesto del arquero, tras la salida de David Ospina.