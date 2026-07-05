La CAR entregó 60.000 bultos de fertilizante a 30 municipios de Cundinamarca para recuperar suelos

Lo que durante años fue considerado uno de los principales problemas ambientales de la laguna de Fúquene hoy se convirtió en un insumo para fortalecer la producción agrícola y recuperar suelos.

La CAR informó que ha distribuido más de 60.000 bultos de fertilizante orgánico mineral producido con buchón de agua (una especie invasora), como parte de su estrategia de economía circular.

El fertilizante se produce en la Planta de Compostaje de Fúquene utilizando el material vegetal que es retirado de manera controlada del complejo lagunar Fúquene-Cucunubá-Palacio.

Con este proceso, la autoridad ambiental busca no solo controlar la expansión de esta planta invasora, sino también darle un uso que beneficie a las comunidades rurales.

Los bultos han sido entregados a agricultores, viveros y proyectos de restauración ecológica en más de 30 municipios de Cundinamarca y Boyacá, entre ellos Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá, Ubaté, Fúquene, Tausa, Sutatausa, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá y San Miguel de Sema.

Según explicó la CAR, el fertilizante cuenta con certificación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como producto orgánico mineral. Su composición incluye calcio, silicio, hierro, azufre y carbono orgánico, nutrientes que ayudan a mejorar la fertilidad del suelo, aumentar la retención de agua, favorecer la actividad biológica y fortalecer el desarrollo de los cultivos.

El director técnico de Infraestructura Ambiental de la CAR, Yacir Ramírez, aseguró que el proyecto demuestra que “un problema ambiental puede convertirse en una solución ambiental”, al aprovechar una especie invasora para mejorar la productividad agrícola y contribuir a la restauración de ecosistemas.

Más de 1.500 hectáreas recuperadas

La producción del fertilizante hace parte de un modelo de recuperación ambiental que la CAR desarrolla en el complejo lagunar Fúquene-Cucunubá-Palacio.

Como resultado de estas acciones, la entidad asegura haber recuperado más de 1.500 hectáreas de espejo de agua y ecosistemas asociados mediante la extracción controlada del buchón de agua.

Además del impacto ambiental, el proyecto también recibió reconocimiento internacional. La iniciativa fue seleccionada entre los 500 mejores proyectos socioambientales del mundo por los Premios Verdes, luego de competir con 2.087 iniciativas provenientes de 29 países.

El reconocimiento destacó su aporte a la economía circular por transformar un pasivo ambiental en un recurso útil para la recuperación de suelos y el fortalecimiento de la producción agrícola.

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La CAR señala que esta experiencia es pionera en Colombia, ya que la planta de compostaje produce fertilizante utilizando únicamente buchón de agua como materia prima, convirtiéndose en una de las iniciativas más innovadoras de Sudamérica en materia de sostenibilidad y aprovechamiento de residuos vegetales.

Ramirez también destacó que el proyecto es importante aún más con la llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 ya que mejora la retención de humedad y la calidad del suelo.