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06 jul 2026 Actualizado 01:25

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Bogotá

Las obras de la primera línea del metro de Bogotá llegaron al 80% de avance

El metro contará con 16 estaciones en su recorrido total.

Alcalde Carlos Fernando Galán /Metro de Bogotá.

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Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que las obras del metro elevado de Bogotá llegaron al 80% de avance.

“Nos comprometimos hace más de 2 años a que haríamos todo lo necesario para garantizar que en mayo del 2026 los trenes empezaran a rodar en pruebas por el viaducto, y cumplimos”, aseveró Galán.

Así mismo, el mandatario confirmó que los trenes que componen la primera línea, no solamente llegaron ya a la Estación 4, sino que además levantaron 90 kilómetros por hora en las pruebas técnicas realizadas.

“Por muchos años eso fue un sueño, pero hoy es una realidad, el metro es una realidad. Y se va a convertir esto en una imagen cotidiana, trenes del metro de Bogotá rodando y viéndolos todos los habitantes de estas zonas de Bogotá hasta que lleguemos a las 72 con Caracas el año entrante”, concluyó.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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