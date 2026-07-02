Más de 20 buses eléctricos llegaron a Bogotá para TransMilenio

TransMilenio continúa con la renovación de la flota y la mejora en el servicio con la llegada de 21 nuevos buses 100% eléctricos ensamblados en China.

“Bogotá ya cuenta con 1.575 buses eléctricos y seguimos cumpliendo con el compromiso de renovar la flota que ya cumplió su vida útil. En lo que resta del año y en próximo llegarán más de 350 buses adicionales gracias a los otrosíes firmados con los concesionarios de la Fase III”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente saliente de TransMilenio.

Por su parte Jorge Gutiérrez, gerente del concesionario ZE Mobllity, encargado de la provisión de la flota, aseguró que estos nuevos buses tienen tecnología de punta para mejorar la experiencia de viaje los usuarios y explicó que la decisión de traerlos desde China fue tomada con criterios técnicos y por las ventajas competitivas ofrecidas por el ensamblador.

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Estos buses fueron ensamblados en la planta de Yutong, en China y recorrieron más de 14 mil kilómetros en buques que atravesaron el océano y después, en camabajas, recorrieron los 339 kilómetros entre Buenaventura y Bogotá, para llegar al patio del concesionario Mueve Usme.

El jefe de desempeño y calidad de la operación del concesionario Mueve Usme, Wilmer González, explicó que estos 21 nuevos buses atenderán dos nuevas rutas: LA818 Aguas Claras – Galerías y LA821 Universidades – Estación Bicentenario:

● La ruta LA818 conecta a los usuarios de las localidades de San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Teusaquillo, movilizando en promedio 2.500 pasajeros diarios.

● Ruta LA821 “Universidades – Estación Bicentenario” presta servicio a 40 barrios de las localidades de Santa Fe y La Candelaria, con una demanda promedio de 1.700 usuarios al día.

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Características de los nuevos buses

Algunas características de los buses eléctricos nuevos para mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos son:

● WiFi gratuito

● Puertos USB

● Más sillas preferenciales color azul, según el tamaño de bus

● Espacios para personas en silla de ruedas o coche para bebés

● Silla de dimensiones extendidas para madres lactantes

● Espacios para animales de asistencia

● Pasamanos texturizados para facilidad de localización

● Manillas de agarre y pasamanos en todas las sillas

● Pantallas informativas

● Parlantes internos

● Cámaras de monitoreo

● Cámara de conductor con detección de somnolencia, fumador o uso del teléfono

● Cámaras de vigilancia interior

● Cámara trasera

● Cámara delantera

● Botón de pánico