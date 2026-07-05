Capturan al administrador de un bar por vender licor adulterado en Puente Aranda

En medio de un operativo liderado por la Secretaria de Seguridad, una persona fue capturada en flagrancia por el delito de corrupción de alimentos luego de que las autoridades encontraran licor adulterado en un establecimiento nocturno en el sector de La Pradera, en la localidad de Puente Aranda.

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Uniformados de la Policía Metropolitana y funcionarios ingresaron a un establecimiento con el fin de realizar registros a personas e inspeccionar los productos que se distribuían a los clientes. Al verificar una nevera hallaron varias botellas de licor que presentaban inconsistencias en los envases.

En ese momento uno de los peritos de licores se percató que presentaban inconsistencias en el etiquetado, las estampillas y los anillos de seguridad, por lo que la Policía procedió a incautarlas. En medio del operativo se logró la captura del administrador del establecimiento por el delito de corrupción de alimentos.

Entretanto, en otro establecimiento inspeccionado fueron hallados dos jóvenes que se encontraban consumiendo licor, y el lugar fue suspendido por permitir el ingreso de menores.

A raíz de eso, la Policía de Infancia y Adolescencia restableció los derechos de los menores de edad y fueron entregados a sus padres de familia con el compromiso de que no pueden volver a estar en estos lugares.