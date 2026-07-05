Prográmese con partidos de octavos del Mundial 2026 HOY 5 de julio: hora Colombia y cómo ver EN VIVO

Este domingo, 5 de julio, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no se detiene. Siguen los octavos de final y el turno para esta jornada será para cuatro selecciones, todas con figuras en el fútbol mundial.

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Así las cosas, estos duelos dejarán los segundos clasificados a los cuartos de final, cerrando todavía más la brecha en la carrera por la copa.

Por eso, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber de estos dos partidos, entre esas cosas, la hora en Colombia y cómo verlos EN VIVO.

Estos son los partidos de octavos de final del Mundial 2026 HOY 5 de julio

Al igual que ayer sábado, este domingo solo habrá dos partidos del Mundial 2026 durante toda la jornada. Le contamos todos los detalles.

Brasil vs. Noruega

Brasil y Noruega se enfrentarán en lo que promete ser todo un partidazo lleno de grandes jugadores en ambas plantillas.

La Selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, llega a esta fase de octavos tras remontar de forma épica en 16avos contra Japón. Al último minuto, un gol de Martinelli les dio la clasificación.

Noruega, por su parte, dejó en el camino a la Selección de Costa de Marfil tras derrotarla 2-1.

El partido entre sudamericanos y europeos serán en el MetLife Stadium, de Nueva York, en Estados Unidos que, entre otras cosas, albergará la final de este Copa del Mundo. El choque será a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

México vs. Inglaterra

Por otro lado, México e Inglaterra se verán las caras en la fase de octavos luego de que los aztecas vencieran contundentemente a la Selección de Ecuador por 2-0. Los dirigidos por Aguirre desplegaron su mejor fútbol en el primer tiempo y consiguieron su boleto.

Al día siguiente, Inglaterra, de forma agónica y con un doblete de Harry Kane, derrotó 2-1 a la República Democrática del Congo, que hasta el minuto 70 iba ganando 1-0, pero la genialidad del jugador del Bayern Múnich permitió que los ‘Tres Leones’ se metieran a la siguiente fase.

Para este partido la pelota volverá a rodar en el mítico Estadio Azteca, de la Ciudad de México, en México. Será a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este domingo, 5 de julio, del Mundial 2026?

Finalmente, para ver los dos partidos de octavos de final del Mundial 2026 de este 5 de julio, lo podrá hacer por las señales de DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports.

Si usted lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio, que está ubicado en la sección de deportes de este medio.

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