🔴EN VIVO Costa de Marfil vs. Noruega: transmisión y minuto a minuto del partido HOY

Los africanos buscan superar por primera vez una ronda de eliminación directa, mientras que los europeos esperan dejar atrás la goleada sufrida ante Francia.

Costa de Marfil afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente tras avanzar como segunda del exigente Grupo E. El conjunto africano selló su clasificación gracias a sólidas victorias sin recibir goles frente a Ecuador y Curazao, quedando únicamente por detrás de Alemania por el criterio de enfrentamientos directos. Ahora intentará seguir ampliando su mejor participación en una Copa del Mundo y alcanzar por primera vez los cuartos de final.

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Aunque los antecedentes no favorecen a los marfileños, que buscan convertirse en una de las pocas selecciones africanas capaces de ganar su primer encuentro de eliminación directa en un Mundial dentro de los 90 minutos, el presente invita al optimismo. El equipo llega con una racha de seis victorias y un empate en sus últimos siete compromisos internacionales, un rendimiento que alimenta la confianza de cara a este decisivo cruce.

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Noruega, por su parte, terminó segunda del Grupo I después de reservar a la mayoría de sus titulares en la derrota por 4-1 frente a Francia, una decisión tomada con la clasificación ya asegurada. El técnico Ståle Solbakken espera recuperar la mejor versión de su equipo, que anteriormente había mostrado autoridad con triunfos sobre Senegal e Irak. Pese a que nunca ha logrado superar un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo, los noruegos llegan respaldados por un excelente momento de forma, con 14 victorias, tres empates y solo dos derrotas en sus últimos 19 encuentros, lo que promete un duelo muy equilibrado por un lugar en los cuartos de final.

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