Consejo de Estado admite demanda que busca anular la elección de Abelardo De la Espriella

Abelardo de la Espriella en el Túnel del Toyo. Foto: Gobernación de Antioquia.

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada por el exsuperintendente y exmagistrado Luis Guillermo Pérez, con la cual solicitó anular la elección de Abelardo De la Espriella como presidente.

En la acción judicial, Pérez Casas señaló que se habrían presentado irregularidades durante el preconteo de los votos en la segunda vuelta, afirmaciones que fueron refutadas por la organización electoral y hasta derivaron en una denuncia de Thomas Greg & Sons en su contra por perturbación del certamen democrático acusándolo de no tener pruebas.

La demanda le correspondió al despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto, quien notificó formalmente al presidente Abelardo De la Espriella con el fin de que se pronuncie sobre las supuestas irregularidades señaladas por Pérez.

El próximo primer mandatario tendrá 15 días para responder a los hechos de la demanda. En el mismo sentido deberá actuar el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, quienes fueron también vinculadas al trámite.

El Consejo Nacional Electoral además tendrá que allegar al despacho del magistrado Barreto copia de todos los actos administrativos que reconocieron la elección del presidente electo De la Espriella.